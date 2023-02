V Plzni chybí strážníci, noví získají stotisícový náborový příspěvek i byt

Nájemní bydlení nabízí radnice zájemcům o práci u městské policie už řadu let. Novým lákadlem se má stát zvýšený náborový příspěvek, který se z původních 30 tisíc dostal na 100 tisíc korun. Ty ale nový strážník nedostane hned. Zhruba polovinu obdrží, pokud složí strážnickou zkoušku. Zbývajících 48 tisíc pak bude po dobu dvou let dostávat rozloženou do měsíčních splátek.

Na konci minulého roku působilo podle radního pro bezpečnost Jiřího Winkelhöfera z Pro Plzeň v Plzni zhruba 230 strážníků. Radní by si jich přál 300 nebo i víc.

„Městská policie hraje důležitou roli v zajištění bezpečnosti ve městě. V lepším a efektivnějším výkonu služby nás limituje podstav strážníků, kterých v Plzni chybí zhruba čtyřicet. Chceme zaměstnání u městské policie zatraktivnit. Věříme, že tomu zvýšení náborového příspěvku společně s dalšími opatřeními, která chystáme, pomůže,“ řekl Winkelhöfer. Ten nicméně připomínal, že s nedostatkem lidí se už delší čas potýkají také státní policie nebo hasiči.

Současné vedení města mělo výhrady k činnosti městské policie pod vedením bývalého velitele Petra Vlka. Ten proto ke konci roku rezignoval. Vedení radnice pak ustoupilo od konceptu, kdy v neproblémových oblastech sloužily přes den jednočlenné hlídky, a nechalo obnovit hlídky dvoučlenné.

Na konci roku také vybralo na post velitele Petra Nováčka. Ten při svém nedávném představení na jednání zastupitelů uvedl, že za značný problém městské policie považuje právě personální nouzi. „Nedostatek může výrazně ovlivnit přítomnost strážníků tam, kde bychom je chtěli vidět, a nevidíme je tam jenom proto, že jich tolik není,“ konstatoval. Tvrdil, že za svou prioritu proto považuje nábor lidí.

Zaměří se na sociální sítě

Podle radního pro bezpečnost by bylo dobré k získání nových strážníků pořádat propagační akce, například už na středních školách. „Je nutné se při propagaci nabídky práce u městské policie zaměřit také na sociální sítě,“ sdělil Winkelhöfer.

Samotná městská policie v Plzni nabízí kromě náborového příspěvku nebo možnosti nájemního bydlení ještě další zaměstnanecké benefity. Jedná se například o příspěvky na dovolenou, Vánoce, sportovní aktivity nebo na jazykové kurzy.

O bezpečnosti mluví komunální politici v Plzni napříč politickým spektrem už několik let. Často se přitom probírá například situace na Americké třídě, kde zejména o víkendu v noci dochází k narušování pořádku a potyčkám. Za problematickou je považovaná také oblast Hlavního nádraží.

U Americké třídy si současné vedení slibuje zlepšení situace mimo jiné od toho, že se v noci otevře pro osobní auta průjezd úsekem mezi Škroupovou a Prokopovou ulici. Radní Winkelhöfer se domnívá, že se situace na Americké třídě zhoršila, když se v srpnu 2021 průjezd zmíněným úsekem uzavřel. „Pokud je tam menší pohyb aut a na silnici větší klid, může to někoho svádět k výtržnostem,“ konstatoval.