Nemocnice ve Stodě uzavírá porodnici, nedaří se jí sehnat dětské lékaře

Ve čtvrtek o tom rozhodlo představenstvo nemocnice. K uzavření porodnice z personálních důvodů došlo již začátkem letních prázdnin. Tehdy se ještě předpokládalo, že se v průběhu července podaří uzavřít pracovní smlouvy s novými lékaři. Ani přes veškerou dlouhodobou snahu vedení Stodské nemocnice se ovšem nepodařilo zajistit dostatek potřebných pediatrů pro další stabilní fungování porodnice.

„Vzhledem k historii, tisícům spokojených rodiček a vzhledem k současné podpoře veřejnosti i zaměstnanců je mi tohoto rozhodnutí moc líto. Bez dětských lékařů a bez zajištění adekvátní péče o novorozence porodnici zkrátka provozovat nelze,“ říká ředitel Stodské nemocnice Daniel Hajšman. Ten přitom i se svým předchůdcem podnikl řadu aktivit, aby dětské lékaře sehnal.

250 tisíc měsíčně? Nereálné

„Pozici jsme opakovaně inzerovali doma i v zahraničí, oslovili jsme personální agentury zaměřené na lékaře, měli jsme i osobní kontakty a tipy od zaměstnanců, kam se obrátit, a dlouhodobě a úzce spolupracujeme s lékařskou fakultou. Ale bohužel pediatři chybí v celé zemi a z absolventů se chce pediatrii věnovat jen malý zlomek. Není zkrátka koho oslovovat,“ doplňuje Hajšman.

Předseda představenstva Stodské nemocnice Zdeněk Švanda doplňuje, že nedostatek pediatrů se promítá také do ochoty měnit zaměstnání i do mzdových očekávání. „Finanční představy vážných uchazečů, se kterými jsme hovořili, byly pro nás absolutně nereálné. Setkali jsme se pro představu i s požadavkem na mzdu čtvrt milionu měsíčně, a to dokonce i od zájemce bez plné atestace. To žádný příčetný a odpovědný manažer nemůže akceptovat, navíc v porodnici, kde se v průměru narodí jedno dítě denně,“ říká Zdeněk Švanda.

„Nedostatek pediatrů je systémový problém, který trápí nejen Plzeňský kraj. Pokud se nestane zázrak, mám důvodnou obavu, že toto rozhodnutí mohou následovat i jiné nemocnice kdekoliv v České republice. Do nemocnic Plzeňského kraje, kam patří také Stod, máme ohlášenou návštěvu ministra zdravotnictví. Budu s ním chtít tuto otázku osobně řešit, protože tento stav je dlouhodobě neudržitelný a stát jej musí začít systémově řešit, nebo nás brzy čeká kolaps pediatrické péče,“ upozorňuje náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast zdravotnictví Pavel Hais.

Podle něj je možným řešením maximální možné zjednodušení přístupu zahraničních zdravotníků, jejich rychlá integrace a zapracování do českého zdravotního systému. „Pokud se ovšem nestane nic, brzy nás čeká omezování a především zhoršení kvality zdravotní péče,“ obává se Hais.

Podle vedení Stodské nemocnice se rodičkám ze spádové oblasti prakticky nezhorší dostupnost porodnických služeb. Z okolí Stoda jsou totiž v dojezdové vzdálenosti do 30 minut porodnice v Plzni nebo v Domažlicích. „Všechny mají navíc dostatečné kapacity pro to, aby porody ze Stoda převzaly,“ konstatovalo vedení nemocnice.

Gynekologická péče bude zachována v plném rozsahu, tedy včetně ženských ambulancí i těhotenské poradny, lůžkové péče i gynekologické operativy.