Stavbyvedoucí bral úplatky, tvrdí obžaloba. Je to pomsta, hájí se

14:16

Až pět let ve vězení hrozí stavbyvedoucímu z jedné velké stavební firmy Janu V. za to, že přebíral úplatky od subdodavatele. Za hodinu práce každého zaměstnance měl chtít do kapsy deset korun. Muž všechna obvinění odmítá. Podle něj jde o pomstu. Kauzu začal dnes rozplétat plzeňský okresní soud.