Jak našli hnízdo. Sršně jsme nakrmili a sledovali, kam letí, vypráví hmyzí stopař

Jak se vám podařilo vystopovat hnízdo sršní asijských?

Už v osmi letech jsem měl svoje první hnízdo vos. Fascinuje mě tento společenský hmyz. Běžně chovám čmeláky, vosy, sršně, mám tedy zkušenosti s jejich chováním. Když jsem potřeboval jejich hnízdo najít, naučil jsem se stopovací metody.

Specialista na blanokřídlý hmyz Luděk Šulda

Můžete je čtenářům přiblížit?

Sršně si nachytáte do boxu, necháte je chvilku vyhladovět a pak je postupně krmíte medem. Takhle nakrmená sršeň vlastně letí předat potravu do hnízda. Přesně takhle jsme to udělali v Plzni. Nakrmené sršně jsme vyndali a sledovali směr, kterým poletí k hnízdu. Šli jsme tím směrem, a když se nám dotyčná sršeň ztratila, tak jsme vypustili další sršeň. Ona zase letěla nějakým směrem a my ji opět sledovali. Až do okamžiku, kdy se otočila a letěla zpátky. To už jsme věděli, že jsme hnízdo přešli. Protože víme, že sršeň asijská nebo taky čínská dělá obrovská hnízda v korunách stromů, stačilo lokalitu prohledat. Jednalo se o poměrně malý úsek a bylo nás na to šest, hnízdo jsme našli poměrně brzy.

Jak dlouho trvala tato procedura?

Nejdéle nám trvalo nachytat dostatek sršní. Protože jsme nevěděli, jak daleko bude hnízdo od nálezu sršně, chtěli jsme jich mít hodně. Když už ale byly čtyři hodiny odpoledne, začalo se ochlazovat a věděli jsme, že už by nemusely létat, řekli jsme si, že deset jedinců nám musí stačit. Začali jsme stopovat a při osmém jedinci jsme hnízdo měli. Od okamžiku vypouštění sršní do doby, než jsme hnízdo našli, uběhlo zhruba 30 až 40 minut. Jinak nachytat hmyz trvalo asi dvě a půl až tři hodiny.

Myslíte si, že nalezené hnízdo je jediné, nebo by v Plzni mohla být další? Bude zřejmě jediné, protože všichni sledovaní sršni letěli právě k němu.

Je sršeň asijská vůbec schopná v našich podmínkách přežít zimu?

Záleží na tom, jaká bude zima, ale určitě přežít může. Mladé královny totiž zalézají mezi dřevo nebo pod kůru, kde nemusí úplně mrznout. Sršeň čínská bohužel zakládá obrovské kolonie, kde má až 20 tisíc jedinců, a množství královen, které vychová, může být až dva tisíce. Kdybych to srovnal se čmeláky, jejich narozených královen přežívá 10 až 15 procent. Takže pokud hnízdo sršně čínské vychová dva tisíce královen, tak by se jara mohlo dožít třeba 200 královen. A ty by potom na jaře založily svoje kolonie. Samozřejmě všem by se to nepodařilo, ale určitě bychom z jednoho hnízda mohli mít desítky nových hnízd.

Čím se liší asijská sršeň od té české? Je třeba agresivnější?

Když jsem se dozvěděl o potvrzeném výskytu sršně asijské v České republice, tak to pro mě byla veliká výzva. Letošní rok byl ideální pro rozvoj takového hnízda, protože bylo horko a sucho, což jim vyhovuje. Věděl jsem, že další takový rok nemusí přijít. Takže jaké hnízdo postaví letos, tak větší už asi v našich podmínkách nevytvoří. Proto jsem se do Plzně vypravil, abych získal potřebné informace. Co jsem zjistil je, že sršeň asijská byla stejně klidná jako naše česká. Všechny odchycené sršně se agresivně nechovaly, dokonce jsem je krmil na ruce a přijímaly potravu ochotněji než ty naše. Naše sršeň je bázlivější. Problém u těchhle sršní je jejich početnost. Naše česká má několik stovek jedinců, zhruba 400 až 600 v hnízdě. Kdežto čínská má ve své domovině 20 tisíc.

Jakým způsobem by mohla sršeň asijská škodit?

Česká sršeň potřebuje v počtu 600 jedinců na hnízdo denně kilo až kilo a půl masité potravy, to znamená hmyzu. Kdežto asijská potřebuje denně až 12 kilo, což není snadné, proto se tyto sršně specializují na lov včel. Mohla by tedy škodit ve včelařství.

Má ve své domovině přirozeného predátora?

Sršeň asijská si ve své domovině musela vyvinout naprosto sofistikovanou obranu. Jelikož tam je dominantním predátorem sršeň mandarinská, která je výrazně větší, a tyhle sršně loví ze stejného důvodu, jako sršeň asijská loví včely. Vyvinula si proto obranu, že pokud je hnízdo napadené, vyšlou poplašný feromon a všichni jedinci se vrhnou na obranu hnízda. Dokonce se do obrany vrhnou i hnízda z okolí třeba 200 metrů. Takže v tomhle směru by mohla být trochu nebezpečná, pokud by se někdo pokusil hnízdo sundat, napadnout. To by mohlo vyburcovat tisíce jedinců.

Takže byste nikomu nedoporučoval, aby se sám pokoušel hnízdo zlikvidovat...

Určitě je potřeba to nechat na profesionálech.