Špičák přivítá první lyžaře už v pátek, nabízí jim levnější skipas

„S jistotou budeme mít na pátek 16. prosince připravenu 1,5 kilometru dlouhou sjezdovku v kombinaci horního úseku jedničky Turistické s dojezdem po dvojce U zalomeného. Další tratě budeme otvírat postupně, jak nám to sněhové podmínky a technické zasněžování umožní,“ říká ředitel Ski&Bike Špičák Vladimír Kasík.

Špičák láká lyžaře v prvních dnech na 25procentní slevu skipasů koupených přes e-shop, v kamenné pokladně pak o 20 procent. Celodenní skipas pro dospělého v e-shopu tak vyjde na 668 korun oproti ceníkovým 890 korunám. Skipas pro děti od 7 do 14 let bude stát 480 korun a pro mládež od 15 do 18 let 593 korun.

„Samozřejmě chceme lidi přilákat na úvod ve větším počtu a slevy taky reflektují dosavadní nabídku sjezdovek,“ dodává Kasík.

Otevřena hned od pátku bude nová půjčovna a úschovna, v moderních prostorách dokončované vícefunkční budovy zahájí provoz také lyžařská škola či skiservis.

Zatím se ale neotevře obří restaurace s 250 místy, která měla začít sloužit veřejnosti v prosinci. Její otevření se přesouvá až na léto příštího roku. Sloužit tak budou lyžařům obvyklá místa pro občerstvení, a to v chatě Hanička a Blaženka, a areálové kiosky.

„Za zpožděním stojí především nedostatek stavebních materiálů na trhu a taky letní a podzimní deštivé počasí. Dodatečně jsme změnili projekt a místo běžné štukové omítky se stěny obloží dřevem. Jenomže kvůli nadměrné vlhkosti jsme to nemohli provést, protože by se materiál zkroutil a popraskal. Celá stavba víceúčelové budovy za 86 milionů korun i s vybavením včetně 8 bytů bude také kompletně dokončena v roce 2023,“ uzavřel Kasík.

Do provozu by měl být v sobotu spuštěn ještě malý vlek na Samotách, ostatní zatím start neplánují. Velký Javor slibuje zahájení sezony až na 23. prosinec.