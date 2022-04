Bagr bourá starou strojovnu vleku na Špičáku a dělá místo pro restauraci

Největší investice od doby výstavby dosud sloužící čtyřsedačkové lanovky v roce 2005 v lyžařském areálu Ski&Bike Špičák odstartovala v těchto dnech.

Ve středisku postaví do začátku zimní sezony restauraci alpského stylu pro 250 hostů a kompletní zázemí pro půjčovnu, servis lyžařského a snowboardového vybavení, úschovnu a administrativu areálu.

Na restauraci s venkovní terasou bude možné vstoupit přímo z nástupu na lanovku, takže nebude potřeba zdolávat žádný výškový handicap. První hosté by se zde měli občerstvit už letos v prosinci.

„Tímto se na Špičáku poskytování gastro služeb posune o značný level výš. Je to obrovský krok dopředu pro infrastrukturu celého areálu. Otevření restaurace zvedne úroveň občerstvení pro návštěvníky nejen v našem areálu, ale i v celé oblasti Železné Rudy,“ uvedl ředitel Ski&Bike Špičák Vladimír Kasík.

V další navazující etapě bude součástí komplexu i sedm bytů, z nichž tři jsou ještě na prodej. Součástí budou i garáže v suterénu budovy.

Celková výše investice se pohybuje okolo 80 milionů korun a areál ji pokrývá v kombinaci bankovních úvěrů a vlastních zdrojů, které představují právě finance získané z prodeje zmíněných bytů.

Díky nim je možné uskutečnit takto zásadní modernizaci zdejšího sportovního areálu.

V pondělí se po několikatýdenním vyklízení zakousla těžká technika do původních staveb ze sedmdesátých let minulého století - do strojovny bývalého vleku Transporta a jeho pokladny.

Vlek Transporta měl kapacitu 455 osob za hodinu, délku 1207 metru a převýšení 335 metru. Postaven byl zásluhou zakladatele Sportovního areálu Špičák a právníka Františka Steidla, který za tragických okolností zahynul roku 1985.