Muž zneužíval svou čtyřletou dceru, tvrdí obžaloba. Hrozí mu až 12 let

„Myslím si, že jsme tu zbytečně. Nic z toho se nestalo. Cítím se nevinen,“ prohlásil před Krajským soudem v Plzni muž stíhaný na svobodě.

Kvůli ochraně oběti, kterou je jeho vlastní dítě, není možné zveřejnit o obžalovaném detaily, jež by mohly vést k identifikaci holčičky. Nic na tom nemění, že rodiče dívky spolu nežijí.

K nejméně dvěma sexuálně motivovaným činům došlo podle státního zástupce loni od května do prvních červencových dnů, když si otec brával holčičku k sobě na víkendy. „Využil závislosti vyplývající z jejího nízkého věku a toho, že ho byla zvyklá poslouchat. Jednal tak za účelem ukojení svého pohlavního pudu, ačkoli věk poškozené znal,“ uvedl státní zástupce v obžalobě.

Sexuální trestné činy Plzeňský kraj, období 1-8/2023, 2022, 2021 znásilnění

37/17, 34/18, 37/27 pohl. zneuž. v závislosti

5/1, 6/4, 8/2 pohl. zneuž. ostatní

29/11, 24/10, 33/23 Karlovarský kraj znásilnění

25/11, 26/19, 26/19 pohl. zneuž. v závislosti

2/1, 6/5, 3/1 pohl. zneuž. ostatní

15/6, 26/9, 24/20 před lomítkem - počet případů, za lomítkem - objasněno

Souzený řekl, že i po rozchodu spolu s partnerkou vycházeli. „Opustila mě kvůli jinému, těžce jsem to nesl. Nedělali jsme si ale žádné naschvály. Teď už vztahy s matkou dcery nejsou dobré. Zhoršily se, když jsem začal mít finanční problémy. Teď se s dcerou radši nevídáme,“ prohlásil v pondělí muž, který řekl, že posledních pět let s přestávkami pracoval v Německu.

Obžalovaný přiznal, že mu doma v loňském roce odpojili asi na sedm měsíců elektřinu. Když si brával dceru na víkend, občas s ní v té době přespával v bytě u kamaráda z práce. Protože ke kolegovi také jezdil syn na víkendy, otcové prý vymýšleli pro děti společný program.

Výslech malé holčičky soudci pouštěli z videa, jak ho při vyšetřování natočili policisté. V té době nesměla být v soudní síni veřejnost.

Zneužívání i vymyšlená obvinění

Soudci v západních Čechách se setkávají s případy zneužitých malých dětí i vlastními rodiči, nebo s jejich vědomím, ale také s vymyšlenými obviněními, kdy si partneři falešnými udáními zneužití dětí snaží vyřídit své osobní spory. Pětiletý pobyt ve vězení si dohodla se státním zástupcem v loňském roce žena z Karlovarska, která své dceři od 11 let tolerovala sexuální vztah s HIV pozitivním sousedem.



Když s tím dívka chtěla skončit, dokonce ji matka přemlouvala, ať souseda uspokojuje dál. Ať při tom myslí na svoji maličkou sestru, že to dělá i pro ni.

Do vězení na 2,5 roku soudci zase poslali ženu z Plzně, která si opakovaně vymýšlela, že bývalý partner osahává i jinak zneužívá šestiletou dceru. Nejdřív za křivé obvinění dostala podmínku. Podruhé na to šla jinak - nejprve oznámila lékařce, že jí dcera řekla o tom, co s ní otec dělá. Lékařka přivolala policisty. Žena se u soudu hájila, že si nic nevymyslela, jen opakovala to, co slyšela od dcery. Soudci jí neuvěřili. A také vysvětlili, proč žena chtěla, aby měl bývalý partner problémy. Chtěla mít navrch v boji o výchovu potomků.