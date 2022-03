Zranění novorozence nevznikla během porodu, potvrdil revizní posudek

Nejvyšší soud ČR, který akceptoval dovolání odsouzené a nařídil její propuštění zhruba po roce a půl z vyměřených 17 let, vyhověl většině námitek uvedených v dovolání.

Jednou z nejdůležitějších námitek podle advokáta Jany F. bylo to, aby nalézací soud provedl další dokazování a v případě uznání viny zvažoval i další právní kvalifikaci - vraždu novorozence matkou.

V tomto případě by byla žena byla ohrožena trestní sazbou od tří do osmi let, zatímco původní kvalifikace vraždy nevylučovala ani výjimečný trest nad 20 let.

Soudci Krajského soudu v Plzni ani odvolacího Vrchního soudu v Praze se podle dovolání dostatečně nezabývali ani mechanismem, jakým způsobem novorozený chlapec přišel ke smrtelným zraněním hlavy.

Podle Nejvyššího soudu nebylo jednoznačně a s nejvyšším stupněm jistoty prokázáno, že se dopustila útoku proti miminku právě obviněná žena. Soud tak doporučil, aby se plzeňští soudci soustředili i na zdánlivě bezvýznamné detaily a skutečnosti.

U soudu dnes proto vypovídal znalec ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, který spolu s dalšími třemi odborníky zpracoval revizní znalecký posudek. Mezi nimi byli dva porodníci, pediatr a soudní lékař.

„Zaměřili jsme se na posudky, vůči kterým byly určité pochybnosti. Naše komise jednoznačně vyloučila, že by poranění novorozence mohlo být způsobeno, byť částečně, porodem. Ani v případě překotného porodu,“ uvedl znalec. Vážná zranění musela tedy vzniknout úmyslně a až po porodu.

Dále lékař odmítl tvrzení, že dítě mohlo během porodu spadnout na podlahu z výšky 70 cm.

„Je to opět v rozporu s naším zjištěním, protože to by snad mohlo být způsobeno jen v případě již zmíněného překotného porodu. Ale v tomto případě se o něj nejednalo. Žena měla kontrakce během noci a porodila až k ránu,“ doplnil znalec s tím, že se jednalo o předčasný porod ve 33. až 34. týdnu.

Dítě podle revizního znaleckého posudku mohlo spadnout z výšky maximálně 30 cm a pokud by k tomu skutečně došlo, nemohlo utrpět tak fatální poranění hlavičky.

Poranění spodiny lebeční muselo být podle znalce spojeno s velkým tlakem na hlavu.

„Ze své praxe si vzpomínám na jeden případ, kdy sestra nesla přidušené dítě a uklouzla s ním na dlažbě. Všichni jsme byli zděšeni, protože dítě spadlo na hlavu. I přesto měl novorozenec ‚jen‘ zlomenou temenní kost. Lebka novorozence je velice pružná,“ uvedl případ bývalý porodník.

Velký tlak na hlavu novorozence

Nechtěné dítě, které po porodu skončilo v babyboxu, žilo podle znalců asi 36 hodin. I přes intenzivní péči na specializované jednotce intenzivní péče zemřelo v důsledku krvácení a otoku mozku.

Znalec potvrdil i tvrzení lékařky, která vyndala dítě z babyboxu, že hned nerozpoznali, že má dítě vážná zranění. Nezjistili to ani během příjmu na novorozeneckém oddělení fakultní nemocnice.

Chlapec byl zpočátku bledý, podchlazený, na zádech měl několik modřinek, odřeninka a modřinka byla na pravém spánku.

„Taková poranění, kdy tlak na hlavičku je veden přes nějakou zábranu, župan či polštář, nemusí být v první chvíli viditelná. Modřiny či podlitiny se mohou ukázat až po několika desítkách minut,“ vysvětlil znalec.

Jana F. od počátku tvrdí, že ona by nechtěnému novorozenému synovi nikdy neublížila. „Já jsem pupeční šňůru nepodvazovala, já jsem novorozence nemyla, já jsem s ním nemanipulovala,“ prohlásila již dříve u soudu Jana F.

Podle ní těžká poranění mozku způsobila dítěti její matka, která miminko vezla autem do babyboxu.

„Nemám žádnou teorii, jak se dítě mohlo zranit. Nevím, co se mohlo po cestě do babyboxu stát. Nedokážu si představit, čím a jak by se ta zranění mohla stát,“ hájila se u soudu čtyřiatřicetiletá žena.

Dítě zemřelo druhý den po narození v nemocnici. Podle znalců bylo příčinou krvácení do mozku, miminko mělo zlomeniny.

Jasné je, že žena 23. července 2017 časně ráno porodila v koupelně bytu v Plzni životaschopné dítě, a to bez jakékoliv pomoci dalšího člověka. V koupelně ji vyrušila matka, která pak chlapce odvezla do babyboxu v centru Plzně. Jana F. do poslední chvíle tajila, že je podruhé těhotná.

