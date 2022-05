Chtěl jsem po ní stovku, říká mladík. Za pokus o vraždu babičky dostal 15 let

16:36

Krajský soud v Plzni poslal třicetiletého Michaela H. ze Sokolovska na 15 let do vězení za pokus o vraždu babičky. Podle spisu devadesátiletou ženu škrtil, mlátil ji, několikrát jí šlápl na obličej. A to jen proto, že mu odmítla půjčit peníze.