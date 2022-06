Žena nakažená syfilidou a žloutenkou si užívala sexu, soud ji potrestal

Denise K. bylo 29 let, když jí upozornili plzeňští lékaři, že nesmí kvůli onemocnění mít žádný sex. Žena původem ze Sokolovska ale varování hodila za hlavu. Od poloviny října do prvních dnů listopadu 2019 měla nechráněné opakované pohlavní styky s mužem starším o osm let.

„Ze zpráv virologické ambulance ve Fakultní nemocnici v Plzni prokazatelně věděla už v září 2019 o onemocněních, která může na jiného přenést pohlavním stykem. Lékař ji poučil o zákazu pohlavního styku. Obžalovaná úmyslně vystavila jiného nebezpečí nakažení pohlavní nemocí,“ řekla státní zástupkyně Jana Korbelová.

Souzená dnes u soudu nezapírala „Cítím se vinna. Stalo se, už to nevrátím,“ prohlásila.

Za ohrožení pohlavní nemocí jí hrozil až rok vězení. Ženu přivedla k soudu vězeňská eskorta. Za mřížemi odpočítává totiž poslední dny z předchozího desetiměsíčního trestu. Odpykaný ho bude mít 22. června. Ven ale nepůjde.

Přímo v soudní síni uzavřela se státní zástupkyní dohodu o vině a trestu, soudkyně ji schválila. Za sex ve stanu si Denisa K. prodlouží pobyt ve vězení o dva měsíce.

Rozsudek ihned vstoupil v platnost. Žena musí ještě zaplatit přes 2 600 korun zdravotní pojišťovně za vyšetření a léky pro tehdejšího sexuálního partnera.