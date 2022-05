Žalobce viní důchodce z Plzně, že napomáhal prát špinavé peníze

„Netušil jsem, že se stanu bílým koněm,“ prohlásil dnes Miroslav P. před Okresním soudem Plzeň-město.

Podle svých slov jen využil před lety nabídky převzít zdarma asi tři společnosti s ručeným omezeným. „Záměry jsem neměl žádné, v té době jsem dělal fotbal. Ale když byly zadarmo...,“ popisoval u soudu muž se dvěma vysokoškolskými tituly, který prý neumí s počítačem a nikdy nepodával daňové přiznání.

Podle státního zástupce Libora Řeřichy oba souzení napomáhali prát špinavé peníze mezinárodnímu organizovanému zločinu. „V úmyslu získat majetkový prospěch koordinovaně zakládali bankovní účty, v jejichž prospěch přijímali finanční prostředky pocházející z trestné činnosti, a ty pak odesílali na zahraniční konta s cílem zastřít jejich původ,“ uvedl Řeřicha.

Přes účty proteklo kolem 70 milionů

Od března 2019 do května 2020 přes účty proteklo v přepočtu kolem 70 milionů korun. Fungovalo to podle spisu tak, že podvodníci nalákali oběti v USA nebo v Německu k „výhodnému“ investování. Peníze přišly na účty obžalovaných a z nich záhy zmizely v zahraničí.

Na objasnění případu z USA pracuje i FBI. Když kvůli podezření z praní špinavých peněz podnikateli banka obstavila jeden účet, s parťákem šli do jiné banky, a tam založili nový.

Miroslav P. tvrdí, že vůbec neví, jek fungovala firma, kterou vlastnil. „Sláva (Miloslav B. - pozn. red) říkal, že má ve firmě účetní, vše zařizoval on. Já jsem mu pouze nosil výpisy z banky. Bylo mi divné, že tam teče tolik peněz. Ale říkal, že je to v obchodu normální. Když jsme byli v bankách, Sláva říkal, že podnikáme v nákupu a prodeji, a v obchodu s informacemi. Já mu věřil. Je to můj kamarád, byl úspěšný podnikatel,“ tvrdí senior, který podle svých slov o podnikání neví vůbec nic a cítí se být podvedeným.

Miroslav P. také uvedl, že když viděl, kolik peněz protéká přes účty, chtěli s dalším kamarádem, aby jim Miloslav B. přinesl faktury. „Když probíhá obchod, tak se fakturuje. Máma byla řeznice, tak vím, jak to fungovalo. Když chodily peníze, muselo to být podloženo fakturama, tak jsem to pochopil já,“ prohlásil obžalovaný, pro kterého státní zástupce uvažuje o 3,5 letech vězení.

Oba souzení podle advokátů přiznávají jen to, že chodili do bank zakládat účty. Nic víc. Advokát Miloslava B. navíc uvedl, že jeho klient byl před několika dny odsouzen v Praze na 6,5 roku do vězení.