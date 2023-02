Muž, který nařkl plzeňskou nemocnici ze zabíjení lidí s covidem, dostal podmínku

Hlávka se navíc musí nemocnici omluvit. Žalobce jej vinil z šíření poplašné zprávy. Muž na jaře roku 2021 tajně natočil na covidovém oddělení Fakultní nemocnice v Plzni video a tvrdil v něm, že lékaři nechávají umírat pacienty s covidem, protože jim nepodávají ivermektin a isoprinosine.

Podle červnového závěru soudu skutek nebyl trestným činem. Dnes naopak soud uznal, že o šíření poplašné zprávy šlo.

Obžalovaný dnes u soudu řekl, že pokud by fakultní nemocnice respektovala právo, které mu bylo podle jeho mínění upíráno, nic by se nestalo.

„Měl jsem právo na informace o matce a také navrhnout alternativní léčbu a trvat na ní. Matka byla svéprávná, ale nebyla schopna si sama určit léčbu, z toho důvodu jsem jí chtěl pomoci. Došlo-li u mě k nějaké trestné činnosti, pak to bylo na základně odvrácení trestné činnosti ve Fakultní nemocnici Plzeň. Nevím, jestli to byla trestná činnost, já to tak posuzoval, proto jsem celou návštěvu nahrával,“ uvedl.

Státní zástupce chtěl, aby soud Hlávkovo jednání uznal jako šíření poplašné zprávy. Navrhoval pro něj podmíněný trest ve výši kolem 32 měsíců.





Obhájce trval na tom, že nešlo o trestný čin a ztotožňoval se s původním rozhodnutím soudu. „Odvolací soud postavil politický zájem nad právo. Nejednalo se o zprávu, která by mohla znepokojit jakoukoli část populace, neznám člověka, který by odmítl hospitalizaci v plzeňské nemocnici,“ sdělil obhájce.



Pavel Hlávka šel na jaře roku 2021 do Fakultní nemocnice v Plzni na Borech navštívit svoji nemocnou matku, která byla ve velmi vážném stavu. Na oddělení ho vpustil lékař. On tam ovšem začal tajně natáčet videa. Tříhodinový záznam pak zveřejnil na sociální síti.

Na záběrech se snažil přesvědčit personál nemocnice, aby jeho matce začali podávat léky ivermektin a isoprinosine. Nemocnici obvinil z toho, že nepřímo zabíjí nemocné, když jim léky nepodává, a snažil se o tom přesvědčit i další pacienty.