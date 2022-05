Dupnutí na obličej a rány pálkou. Za pokus o vraždu dostali bratři 8,5 roku

„Muž napadený pálkou byl bezprostředně ohrožen na životě, jeho zranění mohla vést až k jeho smrti. Oba obžalovaní si museli být vědomi, že svým jednáním mohou poškozeného usmrtit,“ uvedl dnes soudce, který oba bratry uznal vinnými z pokusu o vraždu a také z ublížení na zdraví a výtržnictví.

Josef i Richard P. dostali úhrnné nepodmíněné tresty v délce 8,5 roku se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou. Přesně tak, jak navrhovala státní zástupkyně.

Dále jsou povinni uhradit zdravotní pojišťovně přes 53 tisíc korun. Josef navíc musí muži, na kterého poštval psa, zaplatit přes čtyři tisíce korun.

Napadení předcházela hádka

Šestatřicetiletý muž, kterého bratři brutálně napadli, požadoval jako náhradu škody 600 tisíc korun. O ně podle svých slov přišel, když už nemohl po zranění jezdit za prací do Německa. Soudce ho s nárokem odkázal na občanskoprávní řízení.

Sourozencům za pokus o vraždu, ublížení na zdraví a výtržnictví hrozilo až 18 let vězení. Oba se ihned proti verdiktu odvolali. Vinu od počátku odmítají.

Podle státní zástupkyně napadl čtyřiadvacetiletý Josef a jeho o dva roky mladší bratr Richard v květnu 2020 o zhruba deset let staršího Michala. Noční potyčce předcházela hádka.

„Obžalovaní společně poškozeného napadli opakovanými údery rukou do obličeje a hlavy, použili i baseballovou pálku. Ta se přelomila a poškozený upadl na zem. V útoku obžalovaní pokračovali i přesto, že byl poškozený již v bezvědomí a ležel bezvládně na zemi. Kopali do něj a dupli mu i na obličej, až na něm měl otisk boty. Tím mu způsobili rozsáhlá zranění obličeje a hlavy. Poškozený utrpěl pohmoždění mozku, což si vyžádalo hospitalizaci,“ uvedla státní zástupkyně v obžalobě.

Josef P. obžalobu odmítl. „Necítím se, že bych chtěl někoho zabít nebo usmrtit. Já měl strach o čtyřměsíční dceru. Vyhrožovali mi, že to u nás vypálí, že jsem černej zm... Když jsme přijeli k domu, byla rozkopnutá vrátka a poškozené vstupní dveře do domu. Ten Michal byl už skoro v kuchyni, rozpřahoval tam ruce na tatína. Znám ho x let, vím, že kouří trávu. Je to bitkař. Snažil jsem se ho odtáhnout na dvůr, i když jsem na něj neměl, je větší. Chtěl jsem mu zabránit, aby něco udělal v baráku,“ vysvětloval obžalovaný soudu.

Josef P. tvrdí, že chtěl s poškozeným vše nějak vyřešit. „Dal mi ale pěstí, dostal jsem ji na levé oko. Dal jsem mu taky jednu. Řekl jsem mu, ať se na to vy.... Kopnul mě do nohy. Já mu dal dvě pěstí do obličeje a pak jsem ho kopl do hrudníku. Upadl, hlavou se praštil o asfalt. Byla to rána, pak přijeli policajti,“ popsal svoji verzi obžalovaný.

Pachové stopy na baseballové pálce

Tvrdí, že baseballovou pálkou vážící přes půl kilogramu poškozeného nenapadl. Naopak uvedl, že s ní kolem sebe mával zraněný Michal.

„Rozmachoval se s ní. Třískl s ní o chodník, až praskla. Mě pálkou netrefil, já před ním uskakoval ze strany na stranu,“ tvrdí obžalovaný Josef P. Odmítl také, že by s pálkou tu noc rozbil přední sklo osobního auta, jak tvrdí obžaloba.

Soud zajímalo, jak je možné, že na obličeji zraněného byl otisk podrážky odpovídající stejné obuvi, jakou měl obžalovaný. „Stejné boty tam měl ještě jeden mladík, jen v jiné barvě,“ tvrdí. Nedokázal ale vysvětlit, jak je možné, že na držadle zlomené pálky byly jeho pachové stopy.

Podle obžaloby bratři přerazili baseballovou pálku o muže (11. 10. 2021)