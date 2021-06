Vraždu kvůli tisícovce a 110 eurům mladík odmítá. Tvrdí, že šel jen krást

12:08

Krajský soud v Plzni začal projednávat loňskou vraždu, která se stala v domě v Krásném Lese na Karlovarsku. Poškozeného tam někdo bodl do krku a ukradl 110 eur a tisíc korun. Obžalovaný dvacetiletý Karel P. však odmítá, že by se smrtí muže měl cokoli společného. Tvrdí, že do domu šel jen krást. Za vraždu mu hrozí 15 až 20 let vězení, případně i výjimečný trest.