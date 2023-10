Při potyčce bodl muže do hrudníku. Byl to pud sebezáchovy, hájil se u soudu

Udělal to v době zkušební lhůty podmíněného propuštění z předchozího pobytu ve vězení. Tam byl podle spisu také za bodnutí muže do hrudníku. Soudci ho tehdy poslali na tři roky do vězení za pokus o těžké ublížení na zdraví.

„Bylo to při rvačce, nikdy jsem se k tomu nepřiznal. Soud nevzal jako argument, že si to šroubovákem mohl způsobit sám. Já šroubovák vůbec neměl v ruce. Nejsem typ člověka, který by na někoho útočil,“ tvrdí souzený muž.

Teď navrhuje státní zástupce Pelcovi za březnové bodnutí do hrudníku soka 14 let vězení. Konflikt, kterého se účastnila čtveřice mužů včetně obžalovaného, se odehrál 24. března před sedmou hodinou večer u jednoho z bytových domů.

„Obžalovaný po předchozí fyzické a slovní rozepři s vědomím, že může způsobit smrt, bodl zavíracím nožem poškozeného do pravé poloviny hrudníku. Bodná rána prošla mezi druhým a třetím žebrem, poranila horní lalok pravé plíce a vnitřní hrudní žílu. Poranění poškozeného bezprostředně ohrožovalo na životě a vyžádalo si neodkladnou operaci,“ uvedl v obžalobě státní zástupce.

Zraněného si lékaři nechali v nemocnici týden. Soudci ho budou teprve vyslýchat.

Obžalovaný Pelc, který se na konci léta ve vazbě oženil, obžalobu odmítá. „Cítím se vinen, ale byla to tehdy špatná shoda okolností. Nešťastná náhoda, při které jsem ublížil jinému člověku. Věc se ale udála jinak. Nesouhlasím s trestem, který státní zástupce navrhuje,“ vypočítával obžalovaný před soudem.

„Zavřel jsem oči a bodl, na obranu“

Podle advokáta Jaroslava Bárty je nesporné pouze to, že jeho klient použil nůž. Obžalovaný uvedl, že před činem asi dvě hodiny popíjeli s kamarádem Václavem. Pak chtěli jet za známým, který slavil narozeniny. Václav si podle Pelce vzpomněl, že musí uklidit reklamní tabuli u silnice, a šel pro ni. Prošel prý kolem auta, ve kterém seděl i muž, s nímž měl dříve velké problémy. „Když je minul, říkal jsem si, že je to dobrý, že si ho Venca nevšiml. Chtěl jsem předejít konfliktu, šel jsem za tou dvojicí u auta. Řekl jsme jim, ať jdou dělat pochybný obchody jinam,“ tvrdí obžalovaný.

Následovala strkanice. Do té se podle souzeného po chvíli zapojil i Václav. Podle obžalovaného na něj problémový muž vytáhl odlamovací nůž. „Kdyby ho netrefil, Václav by se přece nedržel za břicho. Zařval jsem, jestli je normální. Muž se ohnal a rozřízl mi zápěstí,“ tvrdí souzený.

Muž s nožem pak prý začal utíkat a do konfliktu se vložil kamarád utíkajícího. Pelc tvrdí, že jej tento muž chtěl udeřit kamenem velkým jako dlažební kostka. „Viděl jsem, že se mu neubráním a on že se na to nevykašle. Vzal jsem nůž a otevřel ho před sebe. Na obranu. Muž s kamenem udělal rychlý krok ke mně. V tom okamžiku jsem zavřel oči a bodl. Byl to pud sebezáchovy,“ tvrdí souzený.

Policie zadržela Pelce po několika hodinách. Podle znalců jsou jeho svědomí a sebereflexe závažně oslabené, neomezují ho pocity viny, vyjádřená lítost byla povrchní, účelově prezentovaná. Soud pokračuje výslechy svědků.