Matka, která neodvezla dceru na nutnou operaci oka, dostala šest let

Kromě šestiletého nepodmíněného trestu, který si má odpykat ve věznici s ostrahou, má matka povinnost nahradit své dceři škodu ve výši přes sedm tisíc korun. Rozsudek ale není pravomocný, žena se proti němu odvolala. Státní zástupkyně i opatrovník dítěte si ponechali lhůtu pro podání odvolání.

Za těžké ublížení na zdraví hrozilo ženě 5 až 12 let.

Čtyřletá holčička se píchla do oka vloni. Její máma s ní šla druhý den k lékaři. Ten ji upozornil, že jde o vážné zranění a s dítětem musí co nejrychleji na oční kliniku v plzeňské fakultní nemocnici, kde oko zachrání.

Žena ale odmítla převoz sanitkou a s dcerkou nikam neodjela. Znovu ji přivedla k lékaři po třech měsících a tvrdila, že zranění je den staré. Ani napodruhé ale s dítětem nedojela až do nemocnice, i když lékaři v Klatovech dojednali okamžité přijetí dítěte na vysoce specializovaném pracovišti v Plzni.

Až o dva dny později tam dítě i s matkou dopravili policisté. Ale to už bylo pozdě. „Lékaři zjistili, že poškození pravého oka dítěte je nevratné a neřešitelné. Došlo k úplné slepotě. Kdyby lékaři zranění operovali hned, mohlo být oko zachráněno, byla by zachovaná i ostrost vidění,“ uvedla v obžalobě s odvoláním na znalecké posudky státní zástupkyně Věra Brázdová.

Nejsem vinná, byl to zkrat

„Nejsem vinna, já to malé neudělala. Starám se o děti, byl to zkrat. Mám ještě jedno menší dítě, musím se starat o obě. Já mám svoje děti ráda,“ prohlásila již dříve u soudu žena.

Soudce ji upozornil, že v tomhle případě nestojí před soudem kvůli tomu, že by snad dítě zranila, ale že s ním nešla do plzeňské nemocnice. Na to se žena vytasila s argumentem, že jí to v té chvíli nemyslelo. „Já jsem paní doktorku asi moc nepochopila. Nepřemýšlela jsem nad tím, moc mi to nemyslelo. Neuvědomila jsem si, co mi doktor řekl. Mně to tak nemyslí. S malou jsem šla domů. Byla jsem mimo, po dvou interupcích, po covidu,“ matka.

„Já těm slovům moc nerozumím, co mi řekne doktorka,“ odpověděla soudci, když chtěl vědět, proč při první návštěvě lékaře odmítla sanitku.

Když v srpnu viděla, že se stav dívčina oka zhoršil, šla s dítětem k lékaři do Klatovské nemocnice. „Aby zakryla zanedbání péče, nepravdivě tam uvedla, že k poranění oka došlo předchozího dne. Ošetřující lékaři jí vysvětlili, že postižení oka je vážné a je nezbytné podrobit se operačnímu zákroku na Oční klinice ve FN Plzeň. Současně jí vyjednali okamžité přijetí na tomto specializovaném pracovišti. Ani tehdy se poučení lékaře nepodrobila a dceru na pracoviště nedovezla,“ uvedla státní zástupkyně.

Deset důvodů, proč s dcerou lékaři nešla

Do Klatov ji tehdy dovezl švagr. I s dcerou. „Pak mě odvezl domů. Řekl, že do Plzně do nemocnice na Lochotín mě odvézt nemůže, že musí do práce. Že má svých starostí dost, ať si to zařídím. Tam, kde jsme v srpnu bydleli, jsme nikoho neznali. Obvolávala jsem kamarádky, ale nic. Řekla jsem i tchánovi, ale jeho auto nemělo technickou, tak s ním nejezdil. Tam, kde jsme bydleli, jsem nevěděla, kde lékař je. Já chodila jen do blízkého krámu. Otec dívky chodil domů v osm nebo devět hodin večer, umyl se a šel spát. Ráno vstával na pátou do práce, chodí každý den. Kdybychom za ním měly jít do práce pěšky, byla by to cesta tak na dvě tři hodiny. Kdybych za ním šla sama, stejně bych neměla kam dát děti,“ snažila se vysvětlit soudci žena, proč jí s převozem dítěte nepomohl dívčin otec.

Žena odmítá odpovědnost za oslepnutí dítěte. „Když jsem byla v nemocnici, přišel doktor. Podal mi ruku a řekl, že i kdybych s dcerou přišla ten samý den, nedokázali by s tím, co se jí stalo, nic udělat,“ prohlásila žena před soudem.

Závěry znalců jsou ale podle spisu opačné. „Při ošetření ve Fakultní nemocnici v Plzni v srpnu 2021 bylo zjištěno, že poškození oka je nevratné a neřešitelné. V důsledku nezajištění specializované lékařské péče obžalované způsobila, že při neléčeném perforačním poranění oka došlo ke vzniku hloubkové jizvy, poúrazovému šedému zákalu oka, poúrazovému odchlípení sítnice a úplné slepotě pravého oka, což je i operativně neřešitelný stav,“ uvedla státní zástupkyně.

Matku soudí za to, že neodvezla dceru na operaci oka (5. 9. 2022)