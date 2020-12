Sportovci přišli o sokolovnu, bývalý šéf má podmínku a musí zaplatit 2 miliony

Soudce Okresního soudu v Rokycanech Vladimíra Lisnera potrestal ročním vězením s podmíněným odkladem na zkušební dobu tří let. Dále musí sokolské organizaci zaplatit 2,4 milionu korun.

Lisnerovi hrozilo za porušení povinností při správě cizího majetku a zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění až pět let vězení. Soudce Ivo Hruška ale zůstal na spodní hranici trestní sazby.

Důvodem podle Hrušky byla dosavadní trestní bezúhonnost Lisnera a také to, že šlo o nepřímý úmysl a ne o konání, které by si předem naplánoval.



Verdikt není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu pro případné odvolání. „Pokud rozsudek nabude právní moci, mohou poškození Sokolové oslovit exekutora, aby jim peníze vymohl,“ sdělil Hruška.

Obžaloba Hrušku viní z neplacení faktur za elektřinu spotřebovanou v sokolovně, nevymáhání dlužného nájemného za pronájem restaurace v sokolovně nebo nedodání podkladů k dotaci přes 2,2 milionu korun pro Sokoly, kteří ji pak museli vracet. Navíc kvůli neplacení závazků vyměřili věřitelé jako ČEZ či finanční úřad penále.

Právní zástupce Sokolů Miroslav Majer uvedl, že svým lehkovážným přístupem připravil osmapadesátiletý Lisner TJ Sokol Rokycany o budovu v hodnotě 35 milionů, zapříčinil vznik dluhu a insolvenci Sokola.

Sokolové přišli o budovu v hodnotě 35 milionů

„Kdyby dluhy nevznikly, o budovu by Sokolové nepřišli,“ je přesvědčený Majer. „Když nájemce restaurace dluží tři čtvrtě milionu korun a deklaruje, že nic nemá, každý normální hospodář by se snažil vztah ukončit, aby dluh nenarostl. Lisner to neučinil,“ popsal Majer.

Soudce přiblížil, že Lisner nevedl řádně účetnictví, neprováděl ani inventury majetku a tím omezil práva věřitelů dostat se ke svým penězům. „Třeba v roce 2015 nebyla vedena ani účetní kniha ani účetní deník,“ popsal soudce.

Lisner se hájil tím, že nemá ekonomické vzdělání a že najal externí účetní. „Ta ale mohla zaúčtovat jen ty doklady, které dostala od pana Lisnera, část jich ale předána nebyla,“ sdělil soudce.

Lisner podle obžaloby navíc ostatní členy Sokola neinformoval o stavu hospodaření. „Tím vším porušil stanovy České obce sokolské,“ poznamenala státní zástupkyně. Sokolům tak Lisner podle obžaloby způsobil škodu v celkové výši přes 5,6 milionu korun.



„Nejméně od začátku roku 2012 do konce roku 2015 coby starosta TJ s majetkem nenakládal s péčí řádného hospodáře, nezajistil správné, úplné a průkazné vedení účetní evidence, čímž porušil zákon o účetnictví,“ vyjmenovala státní zástupkyně.

Soudce poznamenal, že Lisner měl mnoho možností, kdy mohl třeba dokumenty k dotaci doplnit, dodat doklady finančnímu úřadu, ale svoje povinnosti neplnil.



Soudce připomněl i to, že povinnosti vyplývaly nejen z volené funkce starosty, ale i z pozice zaměstnance Sokola, kde měl na starosti organizátora kulturních akcí.



Pavel Pátecký z rokycanského tenisového oddílu řekl, že když Lisner do funkce starosty v roce 2007 nastupoval, bylo v rezervním fondu našetřeno na novou střechu. Nakonec ale peníze padly na dluhy a budova měla po odchodu Lisnera špatnou statiku. „Nezbývalo nám nic jiného, než ji předat městu, které ji opraví,“ sdělil.



Město nakonec výměnou za budovu Sokolům poskytlo půjčku sedm milionů korun. Dluhy jsou tedy vyrovnány, sokolové jsou bez budovy a fungují v pronájmu. Některé oddíly Sokol opustily a členové sportují samostatně.