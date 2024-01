Nový dům pro seniory? To je běh na dlouhou trať, říká plzeňský radní

Právě Plzeň je podle statistik dlouhodobě nejrychleji stárnoucím městem v Česku, je zde nedostatečná kapacita pobytových zařízení pro seniory a roste také potřeba lůžkových zařízení se zvláštním režimem.

Současné vedení města odmítlo připravený projekt svých předchůdců na vybudování domova pro seniory se zvláštním režimem ve Chvojkových lomech. Hlavním důvodem byla cena odhadovaná na zhruba 500 milionů korun. Zástupci vaší koalice tvrdili, že připraví projekt levnější. Jak je ten záměr daleko?

Vytipoval jsem investory, kteří by byli schopni takový projekt uskutečnit. V Česku jich moc není. Oslovil jsem dva. Jeden o ten projekt projevil zájem. Nejprve jsme jednali o původním projektu ve Chvojkových lomech. Investor plán prověřil a dospěl k závěru, že místo není pro takové zařízení vhodné, a od původního projektu odstoupil. Nicméně jsme pokračovali v jednání a našli jiný pozemek, kde by zařízení mohlo být. V tuto chvíli jednáme o ceně, kterou by za pozemek zaplatil, nebo o vybudování potřebných infrastrukturních sítí. Jsme tedy ve fázi, kdy se domlouváme o tom, jak projekt dotáhnout do konce. V případě vytipovaného pozemku bude nutná změna územního plánu a pak bude stanovena cena pozemku. Investor ji může akceptovat, ale nemusí.

Investor by zařízení jenom postavil, nebo také provozoval?

Je to společnost, která provozuje domovy se zvláštním režimem a umí je také postavit.

Máte představu o tom, kolika klientům by nové zařízení mohlo sloužit?

Projekt ve Chvojkových lomech počítal se zhruba 90 klienty. Investor nyní předpokládá, že klientů by v nově umístěném zařízení bylo přibližně 150. Pro investory jsou domovy se zvláštním režimem z ekonomického hlediska přijatelné, pokud je v nich více než sto lůžek. Provozovatel se bude snažit, aby část lůžek byla zařazena do krajské sociální sítě. Nicméně uskutečnění záměru je běh na dlouhou trať. Na výstavbu toho zařízení ale určitě nerezignujeme, protože je zapotřebí i vzhledem k tomu, že Plzeň je jedním z nejrychleji stárnoucích měst v České republice.

Máte představu, kdy může být plánované zařízení postavené?

V tuto chvíli to nedokážu říct například proto, že u vytipovaného pozemku bude zapotřebí schválit změnu územního plánu a je třeba, aby investor akceptoval cenu pozemku, která bude vycházet ze znaleckého posudku. Také bude zapotřebí k pozemku vybudovat příjezdovou cestu.

Bude v novém zařízení cena za pobyt pro běžné klienty dostupná? V mnohých soukromých domovech tohoto typu provozovatelé požadují poměrně vysoké doplatky i ve formě darů kromě toho, že pobírají příspěvky na péči a dostávají většinu důchodu klientů.

Cena za poskytování sociální služby se řídí zákonem o sociálních službách a úhradovou vyhláškou, která jasně nastavuje pravidla pro úhrady od klientů, a to jak za ubytování a stravu, tak i za poskytování péče. Každý klient si tak dopředu zvládne spočítat, kolik ho umístění do takového zařízení bude stát. Zmíněné podmínky musí být respektovány od všech. Jejich dodržování je pro nás naprosto základní podmínkou, kterou budeme vždy vyžadovat po jakémkoliv zařízení. Díky tomu předpokládáme, že každé nové zařízení bude pro občany města Plzně cenově dostupné. Samozřejmě je důležité mít lůžka napojená na financování ze státního rozpočtu, tedy v krajské sociální síti.

Nestálo by za to, aby Plzeň vzhledem k demografickému vývoji obyvatelstva postavila další vlastní zařízení se zvláštním režimem? Poptávka je veliká a jistě by se okamžitě zaplnilo.

Jenomže rozpočet města není neomezený. Tím neříkám, že by nebyl potřebný. Nyní ale řešíme projekt se soukromým investorem. Ten by uspokojil část poptávky, i když ji úplně nepokryje. Je třeba brát v úvahu, že zařízení tohoto typu představují velkou investici, například kolem tří set milionů korun. Navíc v tuto chvíli nemáme vhodné místo na pozemcích města.

Město nicméně má rezervované pozemky v areálu bývalých kasáren na Slovanech, kde se rozjíždí projekt na vybudování nové obytné čtvrti.

Je pravda, že areál bývalých kasáren je obrovský a byl by tam prostor, kde by do budoucna domov se zvláštním režimem mohl být. Ale jiné městské pozemky na takové zařízení, které potřebuje tisíce metrů čtverečních, nemáme. Já jsem rád, že se podařilo najít pozemek pro vývařovnu pro městská sociální zařízení, pozemek pro další zařízení pro zdravotně postižené Nováček II., pro Hospic svatého Lazara nebo dům pro autisty.

O domě pro lidi s poruchou autistického spektra se jedná dlouho. Už tedy bude?

Máme na něj připravenou aktuální studii. Bude na Severním Předměstí vedle zařízení Nováček II. pro osoby se zdravotním postižením. Dům pro osoby s poruchou autistického spektra byl slibovaný velmi dlouho, ale chyběly na něj peníze. Nyní je už plán hotový. Bude tam dvanáct domácností pro osoby s poruchou autistického spektra a také bude fungovat ambulantně pro další stovky lidí. Bude tam tělocvična i prostory pro další aktivity. Nyní má město vyhrazené peníze na projektovou přípravu. Budu se snažit, aby už v rozpočtu města na rok 2025 byly připravené peníze na samotnou stavbu. Přál bych si, aby také v roce 2025 začala. Ten projekt patří mezi mé priority. Realizace ale bude záviset i na možnosti získat na akci dotace.

Počítá město s tím, že bude posilovat sociální služby zaměřené na seniory nebo zdravotně znevýhodněné lidi, kteří žijí ve svých domácnostech?

V Městském ústavu sociálních služeb se už podařilo navýšit kapacitu pečovatelské služby o dvacet klientů. Jak populace stárne, potřeba pečovatelské služby stále narůstá. Postupujeme podle možností, které město má. V Městském ústavu sociálních služeb jsme například zřídili i tři takzvaná pobytová odlehčovací lůžka, kam mohou dočasně umístit svého příbuzného lidé, kteří se o něj starají, aby si mohli na chvíli odpočinout, protože jejich role je mimořádně náročná i vyčerpávající.

Zmínil jste se o nové vývařovně, která má sloužit pro přípravu jídla poskytovaného v rámci sociálních služeb. O této vývařovně se na radnici začalo mluvit před řadou let. Teď už vznikne?

Nyní už na tuto investici máme vyhrazené peníze, je hotová studie, bude se projektovat a pak budeme zakázku na tu stavbu soutěžit. Dům bude v areálu Městského ústavu sociálních služeb a odhaduji, že v roce 2025 by mohla stavba začít. Po dokončení by se mělo jednat o jedno z nejmodernějších zařízení svého druhu, kde se budou denně připravovat zhruba čtyři tisíce jídel.

Velmi žádanou službou pro seniory nebo osoby se zdravotním postižením je v Plzni Senior Expres, který zajišťují dopravní podniky a vozí lidi za 40 korun za jednu cestu. Poptávka je zřejmě větší než nabídka. Zástupci radnice v minulosti slibovali posílení služby. Počítá se s tím?

Chceme provést úpravy systému provozování tak, aby byl efektivnější a při stejném počtu vozidel jsme dokázali přepravit více cestujících. Připravuje se výběrové řízení na nového provozovatele, před nímž proběhnou předběžné tržní konzultace s případnými zájemci, neboť některé věci při provozování lze uchopit rozdílně a v tak specifické zakázce chce město dosáhnout co nejlepších výsledků. Ve hře je více schémat zajištění služby různými typy provozovatelů, a proto je důležité dobře připravit zadání a podmínky provozování služby, která je uživateli vnímána pozitivně, nicméně některé parametry mají potenciál pro významné zlepšení. Současně se soutěží na provozovatele, je i řešeno například rozšíření způsobu hlášení požadavků na přepravu o speciální aplikaci. Město nadále počítá s tím, že bude na provoz služby přispívat.