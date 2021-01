Vláda slíbila vyšší mzdy v sociální péči, kraj ale zatím peníze nedostal

Plzeňskému kraji, přes který mají peníze téct, od státu peníze na zvýšení platů nepřišly. Hejtmanství slibuje, že pokud přijdou, pak navýšení proplatí zpětně.

Kraj připomenul, že ministryně sociálních věcí Jana Maláčová v dopise z 11. ledna 2021 informovala o prosazení navýšení mezd pracovníků v sociálních službách o 10 procent s tím, že jde o navýšení základních tarifů pracovníků v přímé obslužné péči a sociálních pracovníků.

Podle ní je zásadní odměnit ale také ostatní pracovníky oblasti, kterými jsou například kuchaři, údržbáři, pracovníci úklidu a prádelen.

„Paní ministryně avizovala, že částka na zvýšení mezd je vyjednána v rozpočtu pro sociální služby tak, aby pokryla náklady na jejich navýšení. Reálně však tyto peníze nemáme,“ uvedl náměstek hejtmanky pro oblast sociálních věcí Rudolf Špoták z Pirátů.

Tvrdí, že částka, kterou kraj od ministerstva obdržel, nepokryje ani současné náklady na mzdy v sociálních službách. „Není pro nás reálné zvýšit pro tyto zaměstnance platy o deset procent, jak přislíbilo ministerstvo,“ sdělil.

Zaměstnanců sociálních služeb je v kraji asi 3 300

Zaměstnanců sociálních služeb v kraji je celkem přibližně 3 300. Pokud by se jim měly platy zvednout o desetinu, pak by na to kraj podle Špotáka od státu potřeboval zhruba sto milionů korun.

„My bychom těm lidem rádi přidali, ale nemáme z čeho,“ konstatoval náměstek.

Poskytovatelé sociálních služeb si podle něj o příspěvky na svou činnost žádali už loni před rozhodnutím vlády o navýšení platů, takže s ním v žádostech ani nepočítali. Ani tak nezískali všechny peníze, které chtěli.

„Požadavkům poskytovatelů na provozní a mzdové náklady bylo vyhověno tak z 85 procent,“ vysvětlil Špoták. Náměstek řekl, že nyní kraj čeká, jak se ministerstvo práce a sociálních věcí k situaci postaví.

Práce v sociálních službách byla dlouhodobě velmi špatně placená. K lepšímu se stav začal měnit až v posledních letech. Vyššího ohodnocení se dočkali i lidé v přímé obslužné péči, což je velmi náročná práce.

Věk klientů v sociálních službách se stále zvyšuje

„Určitě se to zlepšilo, ale je třeba si říct, jestli je to k té práci adekvátní. A je dobré si uvědomit, jak to odpovídá průměru v Evropské unii. Z tohoto pohledu je hodně co zlepšovat a ti lidé si to zaslouží,“ prohlásil Špoták.

Bývalá náměstkyně plzeňského primátora Eva Herinková, která měla na radnici na starost sociální problematiku, si pamatuje, že se platy pracovníků v přímé péči v městských sociálních zařízeních v Plzni pohybovaly kolem 15 tisíc korun. Dnes by na tom měli podle jejích slov být zhruba o deset tisíc korun lépe.

Eva Herinková nyní vede dům pro seniory ve Vlčicích na Plzeňsku. „Díky dvěma posledním navýšení platů se finanční ohodnocení lidí v přímé péči dostalo na lepší úroveň. Už to není tak špatné,“ sdělila.

Herinková tvrdí, že to značně pomohlo se řešením nedostatku zaměstnanců v sociálních službách, a to i v případě zdravotníků, o která byla největší nouze.

Zároveň ovšem připomíná, že se jedná o lidi, kteří pracují ve dvanáctihodinových směnách i v noci a o svátcích. „A tahle práce je fyzicky i psychicky velmi náročná, takže lidé, kteří ji dělají, si určitě navýšení platů zaslouží,“ tvrdí.

Eva Herinková upozorňuje, že se věk klientů sociálních zařízení stále zvyšuje a tím rostou nároky na péči o ně.



„U nás například na to máme dva ošetřovatelské týmy o osmi lidech a chtěla bych každý posílit alespoň o jednoho člověka, abychom to lépe zvládali,“ popisuje.