Plzeň dokončila první várku sociálních bytů, v Zátiší vznikla nová čtvrť

Celkem má v Zátiší vzniknout zhruba 190 bytů. Rozsahem a zaměřením srovnatelný projekt se v posledních třiceti letech v Plzni neodehrál.

Město pro záměr vybralo dlouho zanedbávanou oblast, kde stály již nevyhovující bytové domy, které vznikly po druhé světové válce jako provizorní ubytování.



Část už jich nechala radnice zbořit, nájemníkům zajistila náhradní ubytování a těm, kteří o to měli zájem, nabídla možnost se vrátit a nastěhovat se do nových domů. Tři ze starousedlíků převzali klíče od nových bytů poslední květnový den.



Celková revitalizace čtyřhektarového území v oblasti ulic Línské a Kreuzmannovy začala v únoru 2020. Nyní je dokončeno osm domů se 77 byty. Druhá etapa výstavby má být hotová do září příštího roku.

„Dokončili jsme první etapu největšího bytového projektu Plzně za posledních patnáct let. Město v oblasti vybudovalo v podstatě malou čtvrť s obchodem,“ uvedl primátor Martin Baxa z ODS.

První etapa zahrnovala výstavbu bytových osmi domů. Byty jsou o velikosti 1+kk a 2+kk. Celkové náklady revitalizace území Línská – Kreuzmannova jsou zhruba 406 milionů korun. První etapa vyšla na 192,5 milionu korun.

Druhá etapa, která zahrnuje deset bytových domů, začne demolicí zbývajících 14 starých objektů, jejichž nájemníci se přestěhují do nových bytů.

„Lokalita Zátiší je z pohledu bytové a sociální politiky zcela unikátním projektem. Osm bytů je pro osoby s hendikepem, jedenáct bytů pro seniory, čtyři jsou startovací byty pro mladé domácnosti do 35 let věku, čtyři byty pro osoby starší 50 let, deset bytů je bezbariérových, osm bytů pro osoby pečující o postižené dítě. Starousedlíci, kteří projevili zájem zůstat v Zátiší, obsadili dvacet bytů,“ prohlásil radní pro bytovou oblast David Šlouf.

Část zbylých bytů je určena lidem, kteří potřebují pomoc sociálních pracovníků. Starousedlíci se budou stěhovat do nových bytů v první polovině června.

Zájem o nové byty v Zátiší byl podle radního enormní. Bylo celkem přijato 418 přihlášek a ze 77 bytů je jich rozděleno 72.

Měsíční nájemné u bytů bezbariérových, bytů pro seniory a bytů pro osoby se zdravotním postižením bude činit 50 korun za metr čtvereční, pro všechny ostatní byty bude měsíční nájemné v sazbě odpovídající výši nájemného u ostatních standardních bytů ve vlastnictví města Plzně. Od 1. března letošního roku se jedná o sazbu 92 korun za metr čtvereční.

„Zatímco Praha teprve nyní rozjíždí výstavbu 28 městských bytů a Brno a Ostrava až v posledních měsících nabízí nově postavené a rekonstruované městské bydlení, Plzeň v Zátiší dokončila první fázi největšího rozvojového projektu obecního sociálního bydlení v Česku, který po dokončení nabídne domov pro téměř pět set obyvatel,“ vysvětlil Luděk Sýkora z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.