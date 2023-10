Hurvínek je zpět v centru Plzně, poničení sochy si hokejisté odpracují

K činu, který se stal 9. září, se pachatelé přiznali. Šlo o juniorské hokejisty HC Škoda Plzeň. Dva z nich dnes dorazili na místo a omluvili se. S Nadačním fondem Plzeň sobě, který sousoší Spejbla a Hurvínka na lavičce na náměstí v roce 2020 umístil, se dohodli na náhradě škody i na brigádě.

„Byla to od nás klukovina. Snažíme se odčinit, co se stalo, a děláme maximum pro to, aby se to odčinilo a bylo to v pořádku. Bude z naší strany finanční náhrada a zbytek se zatím řeší,“ řekl sedmnáctiletý Jonáš. Celkem prý bylo u průšvihu mladých hokejistů osm.

K poničení sousoší mělo dojít, když se mladíci u díla fotografovali a o sochu se opírali. „Byla to prostě hloupost,“ dodal Jonáš.

To, že dnes veřejně vystoupil v rámci instalace opraveného díla, považoval Jonáš za součást nápravy svého počínání. „Beru to jako součást toho, že to chceme odčinit.“ Přiznal, že za poškození sousoší to „schytal“ od veřejnosti i od dalších hokejistů. „Hlavní je, že je socha zpátky a je to opravené,“ konstatoval.

„Hurvínek je v ještě lepší kondici než býval. Je opravený, je pevnější. Lea Vivot přiletěla z Kanady, aby na všechno dohlížela,“ prohlásil zástupce nadačního fondu Plzeň sobě Roman Jurečko. Ten poničení díla považuje za klukovinu. „Jsem přesvědčený, že v tom nebyl žádný úmysl. Hoši se šli přiznali na policii, berou na sebe všechny faktury, které přijdou a bodu tady na náměstí uklízet,“ prohlásil Roman Jurečko. Náklady ne opravu sousoší se podle jeho vyjádření budou pohybovat od 60 do 100 tisíc korun.

Policejní mluvčí Dagmar Brožová nechtěla komentovat, zda policie někoho obviní, věc odloží nebo předá jako přestupek. „Policie zatím věc neuzavřela, nepadla ani žádná obvinění,“ uvedla.

Sama autorka mladíkům poničení sochy odpustila. „Je vidět, že naši studenti mají víc síly, než vědí. Ale ať ji uplatní někde jinde – ať změní svět,“ řekla Vivot.

Když socha oblíbené plzeňské loutky přišla 9. září, vzbudilo to v Plzni velký rozruch. Případem se zabývala i policie. Policisté následně z kamerových záznamů zjistili, že se u sochy legendární dvojice pohybovala skupinka mužů, pak se ozvala velká rána a hlava se kutálela po zemi. Jeden z mladíků ji následně nasadil zpět na tělo a všichni utekli.

Strážci zákona zveřejnili v médiích výzvu, že se pachatelé mohou sami přihlásit. K činu se nakonec pachatelé přiznali. Šlo právě o mladé sportovce, dva z nichž jsou mladší 18 let.

Autorkou Spejbla a Hurvínka sedících na lavičce je kanadská sochařka českého původu Lea Vivot. Její lavičky známých osobností zpestřují veřejná prostranství v mnoha zemích.

Socha Spejbla a Hurvínka se na centrálním náměstí objevila v roce, kdy uplynulo sto let od doby, kdy loutka Josefa Spejbla vznikla. Vytvořil ji v roce 1910 řezbář Karel Nosek a hlas jí tehdy propůjčil známý loutkář Josef Skupa, který v Plzni působil a loutku Spejbla také navrhl.