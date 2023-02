Plzeň zavádí nové slevy na jízdném, senioři se svezou zdarma už od 65 let

Vedení města změnu zdůvodňuje sjednocením systému jízdného s krajským systémem v integrované dopravě i snahou ekonomicky pomoci seniorům. Zástupci opozice připouštějí, že rozšíření slev na jednorázové jízdné má určité opodstatnění, ale upozorňují, že snížení věkové hranice pro bezplatnou dopravu u seniorů přináší nezanedbatelný nárůst nákladů města na dotování provozních výdajů dopravního podniku.

Od 1. dubna bude nově platit poloviční sazba u nákupu jednotlivých jízdenek pro cestující od 15 do 18 let a pro studenty ve věku od 18 do 26 let. Za přestupní jízdenku na 30 minut tak místo 20 korun zaplatí už pouze 10 korun. Podmínkou bude držení Plzeňské karty. Pro tuto skupinu dosud platí pouze poloviční sleva na předplatné jízdné.

Lidé od 65 let do 70 roků se o placení jízdného nebudou muset starat vůbec a Plzeňskou kartu už od začátku roku nepotřebují.

„Doba je pro mnoho lidí opravdu složitá a my jim tímto krokem jako město chceme alespoň částečně pomoci. Věřím, že tím seniory, mladé lidi a v řadě případů celé rodiny potěšíme a usnadníme jim cestování po Plzni nejen za prací, ale třeba i za kulturou, sportem a volnočasovými aktivitami,“ řekl primátor města Plzně Roman Zarzycký z ANO.

Doba je zlá, usnadníme cestování po Plzni

Náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar ze STAN připomenul, že na území Plzně, v takzvané vnitřní zóně, platily dosud jiné podmínky než v dalších tarifních zónách Integrované dopravy Plzeňského kraje.

„Naším cílem bylo sjednotit podmínky i výši slev v integrované krajské dopravě i plzeňské městské hromadné dopravě. Současně chceme zohlednit i složitou ekonomickou situaci, do níž se mnohé skupiny obyvatel dostaly a dostávají. Proto je součástí nového tarifu i nárok na poloviční slevu na jednotlivé jízdné pro osoby, které se ocitly v hmotné nouzi,“ uvedl.

Bývalý náměstek pro dopravu Michal Vozobule z opoziční TOP 09 řekl, že nemá nic proti zavedení nových slev na jednorázové jízdenky. „Je asi dobře, že se to udělá. Srovná se to s krajským systémem a to je v pořádku,“ sdělil.

V případě snížení hranice pro bezplatnou přepravu má ale zásadní výhrady. „Tohle je čirý populismus, nic jiného to není. Na slevách to bude stát asi 22 milionů korun. Rozšiřování skupin lidí, kteří jezdí zadarmo, může vést k tomu, že bude systém do budoucna neudržitelný,“ prohlásil.

Upozornil, že slevy zvyšují úhradu prokazatelné ztráty, kterou město dopravní podnikům hradí. Loni úhrada prokazatelné ztráty dosáhla historicky rekordní výše téměř 1,4 miliardy korun.