Plzeň se vrátila do dnů osvobození, nadšenci žijí v kempech jako v roce 1945

Kemp U Ježíška připomíná letos české piloty, kteří v Anglii za druhé světové války vstoupili do služeb královského letectva. Aby byl dojem z tábora RAF co nejautentičtější, hned vedle stanů stojí replika stíhačky spitfire legendárního pilota Otty Smika ve skutečné velikosti.

„Se spitfirem je to tu mnohem lepší, krásně dotváří atmosféru,“ shrnul Petr Bednář z Klubu vojenské historie České Budějovice, který je v táboře RAF jedním z kuchařů v polní kuchyni.

Bednář prozradil, že se v replice historické anglické uniformy účastní plzeňských oslav už potřetí. I když dnes ráno byla obloha plná mraků, mladý muž s bílou zástěrou měl skvělou náladu. V kotli, pod kterým se topí dřevem, se už vařil vepřový guláš na maďarský způsob.

Na vedlejších roztopených kamínkách v klasických konvicích bublala voda pro zalití kávy nebo čaje. Do toho kuchyní zněly americké a anglické šlágry typické pro konec druhé světové války.

„Myslím, že to budou zase parádní tři dny. Jako vždy. Je tu parádní atmosféra, zase se potkávám s kamarády, které jsem už dlouhou dobu neviděl,“ řekl Bednář, který se jako člen klubu vojenské historie vrací do poloviny 40. let minulého století několikrát za rok.

„Člověk se na tyhle akce těší. Můžeme prezentovat, čím procházeli naši kluci za války. Pro nás je to odpočinek, odpoutání od všedního dne. Většina z nás má repliky původních uniforem, ale někteří tu jsou i v originálech. Hodně totiž záleží na tom, jestli se dotyčnému podaří do historické uniformy obléct, jestli se do ní vejde,“ dodal s úsměvem jeden z kuchařů v táboře RAF.

V neděli projede městem Convoy of Liberty

Kempů je v Plzni několik. Za velkým valem v lokalitě U Ježíška postavil svoji základnu Kombinovaný oddíl Československé samostatné obrněné brigády, jehož podstatnou část tvoří vojenská sanitní vozidla a ošetřovna.

V sadovém okruhu kolem historického centra Plzně, tedy v Šafaříkových a Křižíkových sadech, je letos historický tábor US Army z roku 1945 s tankem sherman.

V Pobřežní ulici u kulturního domu Peklo, kde je i Pattonovo muzeum, vybudovali svůj tábor současné ozbrojené složky USA. Armáda ČR svoji techniku prezentuje u Armádního střeleckého stadionu v Lobzích.

Dnešním vrcholem oficiální části Slavností svobody byl odpolední pietní akt u Památníku Díky, Ameriko!. Zúčastnila se ho i pětice veteránů z USA a Belgie, kteří se v roce 1945 podíleli na osvobozování Plzně. Nejmladšímu z nich je 97 let.

Sobotním vrcholem bude velký večerní program na plzeňském náměstí Republiky. V neděli v 11 hodin vyjede po Klatovské třídě legendární Convoy of Liberty. V koloně historických vojenských vozidel budou na čestném místě džípy s pěticí válečných veteránů.