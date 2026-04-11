Ačkoliv byla Plzeň osvobozena Američany, zásluhy americké armády v západních Čechách v období socialismu byly tehdejší propagandou připisovány Rudé armádě. Plzeň je však historicky pevně spjata s americkou 3. armádou.
Přímý účastník bojů druhé světové války Joseph Thurmond má do České republiky přijet jen několik dní poté, co v dubnu oslaví své 100. narozeniny.
Byl členem 94. pěší divize americké armády, do války vstoupil v únoru 1945. Prošel boji v Porýní a střední Evropě. Do Československa, konkrétně západních a jihozápadních Čech, se jeho 94. pěší divize dostala v červnu 1945. Vykonával strážní službu, například v Klatovech či Střelských Hošticích.
Slavnosti svobody začaly. Poprvé od války se do Plzně vrátil 99letý veterán Humason
„Vyhledávali jsme úkryty nepřátel, ničili zbraně, likvidovali nevybuchlou munici, zasypávali krátery po výbuších a zajišťovali zajatce, kteří byli následně převáženi do větších zajateckých táborů. Působili jsme ve městech západního Československa, jako jsou Klatovy nebo Střelské Hoštice. Na konci roku 1945 jsem byl převelen k 51. signálnímu sboru u Mnichova, kde jsem hlídal a doprovázel německé zajatce a dohlížel na jejich práci při odklízení trosek,“ zavzpomínal Joseph Thurmond.
Ten se letos na základě osobního pozvání a finanční záštity Jana Horského připravuje na cestu po stopách svého poválečného působení v jihozápadních Čechách a Slavnosti svobody jsou jednou ze zastávek na této jeho vzpomínkové pouti, kterou podniká společně se svým synem Michaelem.
Jejich desetidenní společná cesta je zavede kromě Plzně a Prahy i do Českého Krumlova, Rožmberku nad Vltavou, Střelských Hoštic, Horažďovic, Rabí, Sušice a Klatov. „Je pro mne velkou ctí doprovázet stoletého Josepha při jeho návratu do České republiky. Je to jedinečný moment, protože veteránů 94. pěší divize se k nám po roce 1989 vrátilo jen relativně málo. S Josephem jsme se poznali minulý rok v srpnu v jeho domově nedaleko hlavního města Indiany, poté co byl poprvé kontaktován historikem Jiřím Klůcem při příležitosti oslav 80. výročí vylodění v Normandii v roce 2024. Od té doby jsem ho navštívil třikrát osobně a stali jsme se přáteli,“ uvedl Jan Horský.
Veterán byl tváří Slavností svobody, město mu nezaplatilo ani oběd, vadí historikovi
Loni město Plzeň čelilo kritice, že na cestu jediného veterána Harryho Humasona, který do Plzně dorazil, nepřispěla ani korunu a nakonec se na cestu složili Češi.
Devětadevadesátiletý muž, který pomáhal osvobozovat v roce 1945 Československo a vůbec poprvé od konce války se účastnil loňských Slavností svobody v Plzni, si kvůli výletu vzal půjčku a rodina vyhlásila sbírku. Dárci dluhy splatili. Veterána také vypátral historik Klůc, který veterána loni doprovázel.
Návštěvníci Slavností svobody, které letos od 1. do 6. května připomenou 81 let od osvobození západočeské metropole americkou armádou, se mohou těšit na dobové kempy, přelety historických i současných letadel, koncerty napříč žánry a mnoho dalšího. „Věřím, že letošní Slavnosti svobody opět propojí úctu k historii a válečným veteránům s moderním životem Plzně,“ sdělil primátor Plzně Roman Zarzycký.