Veteráni i Convoy of Liberty. Slavnosti svobody budou letos bez omezení

Organizátoři tvrdí, že při prezentaci vojenské techniky budou brát ohledy na skutečnost, že jsou v regionu tisíce Ukrajinců, kteří před válkou ze své země utekli.

Pořadatelé proto například počítají s tím, že upraví ukázky bojových scén. Chystají také informační materiály v ukrajinštině, aby uprchlíci věděli, o co se jedná. „Je pro nás zásadní, aby to vnímali jako my – jako oslavu svobody,“ řekla Jana Komišová z magistrátu.

Zástupci města očekávají, že zájem o Slavnosti svobody bude po vynucené přestávce větší. Hlavními body programu budou v neděli 8. května dopoledne přehlídka vojenské techniky včetně historických vozidel Convoy of Liberty nebo v sobotu 7. května slavnostní kulturní večer na náměstí Republiky. Akce ponese název Thank you, Boys!, začne ve 20 hodin a bude věnována vojákům – hrdinům, kteří bojovali a v současné době opět bojují za svobodu.

Primátor Plzně Pavel Šindelář už zaslal osobní zvací dopis americkým a belgickým veteránům, kteří v roce 1945 osvobozovali Plzeň a jsou vzácnými hosty plzeňských oslav. Osobní účast již předběžně potvrdilo několik z nich. Zda a kolik se jich akce zúčastní, není vzhledem k jejich vysokému věku jasné.

„Plzeňské Slavnosti svobody patří k největším oslavám osvobození v Evropě. Těšíme se tedy po dvou letech na co největší počet návštěvníků z České republiky i zahraničí,“ uvedla radní Veronika Jilichová Nová.

Protože probíhá rekonstrukce parku za obchodním centrem Plaza, uvidí lidé víc historické vojenské techniky v sadovém okruhu ve středu města. „Tábor s dobovou kuchyní postavíme v Proluce. Nejtěžším vozidlem bude tank Sherman a bude tam i spousta jeepů,“ uvedl Pavel Rogl z Klubu vojenské historie 16. obrněné divize.

Nově bude část programu oslav probíhat v lokalitě U Ježíška. Tam se představí Kombinovaný oddíl reprezentující odkaz Československé samostatné obrněné brigády se zahraničními účastníky z Holandska, Anglie a Slovenska, kteří přijedou s dobovou technikou.

Zázemí bude mít U Ježíška i tábor RAF a WAAF, kde bude stát replika legendární stíhačky Spitfire.

Kurátor muzea generála Pattona Ivan Rollinger upozornil, že v rámci oslav bude k vidění nová expozice Osvobození českého západu. „Týká se cesty spojenců od Normandie až do západních Čech,“ řekl. Připomenul také venkovní výstavu ve Smetanových sadech, která bude věnována veteránům a historii Slavností svobody.

Armáda ČR se letos při Slavnostech svobody bude prezentovat ve svém areálu v Lobzích. „Po několika letech máme opět připraveny ukázky různých typů bojové techniky, prostředků průzkumu vzdušného prostoru, logistiky a dalších schopností,“ uvedl ředitel Krajského vojenského velitelství Plzeň plukovník Milan Sklenář. Areál bude pro návštěvníky otevřen v pátek 6. května odpoledne a v sobotu 7. května po celý den.

Hlavní vzpomínkový akt u památníku Díky, Ameriko! se uskuteční v pátek 6. května od 16 hodin.

Pořadatelé slibují, že část programu nabídnou veřejnosti i v přímém přenosu například na sociálních sítích. Podrobný program je na webu slavnostisvobody.cz.

