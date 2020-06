Kontroverzní plzeňská stavba mění majitele. Co s ní plánuje, zatím tají

Nekonečný spor o zdevastovanou budovu na lukrativním místě spěje k rozuzlení. Dosavadní vlastník David Houser areál zřejmě prodává. U některých pozemků a budov běží lhůty pro zapsání nového vlastníka.

U dalších jde podle všeho o vyrovnání závazků z minulosti. V části návrhů na vklad do katastru nemovitostí je jako nový nabyvatel vedena banka označená jako „oprávněný“.

Probíhající změna vlastníka vyplývá ze záznamů v katastru nemovitostí. Na mnoha listech vlastnictví pozemků a staveb v prostoru mezi Rokycanskou, Jateční a Těšínskou ulicí a řekou Úslavou v současnosti běží dvacetidenní lhůty předcházející zapsání nového majitele.

MF DNES se snažila kontaktovat Davida Housera, který je stále vedený jako vlastník. Na mobilní telefon se nedalo dovolat.

Z katastru také vyplývá, že novým vlastníkem většiny pozemků a staveb v areálu známém jako Carimex by měla být akciová společnost RP Letná založená letos v únoru v Praze.

Podle obchodního rejstříku je jejím jediným akcionářem Roman Pilíšek, i v dozorčí radě je veden tento muž z Plzně. Dvoumilionový základní kapitál má firma podle rejstříku stoprocentně splacený.

Zatím není jasné, jaké jsou plány podnikatele, pokud by společnost pozemky a budovy získala. „Klient mi sdělil, že do doby, než se transakce uzavře, se zatím nebude vyjadřovat. Je si vědom, že je to území, které lidi zajímá. Myslí si, že posléze k tomu nějaké stanovisko vydá,“ reagoval na žádost o vyjádření advokát podnikatele Karel Paleček.

Z platného územního plánu města Plzně plyne, že právě oblast s chátrající budovou je zónou pro možné kanceláře, obchody i bydlení. Jakým směrem se vydají noví nabyvatelé?

Z dohledatelných dokumentů vyplývá, že stejní podnikatelé stojí za firmou vlastnící pražské Obchodní centrum Šestka nedaleko Letiště Václava Havla, podnikají v hostinské činnosti i pronájmech nemovitostí.

Nový vlastník musí hned řešit problém se skládkou

Čeká budovu, jejíž horní patra vznikla bez stavebního povolení a i proto není zkolaudovaná, po letech demolice? Starosta čtvrtého plzeňského obvodu Tomáš Soukup řekl, že žádné oficiální informace o současném dění kolem problémové lokality nemá.

„Jakoukoli změnu v tomto případě vítáme. Co by měl vyřešit nový vlastník, a já ho budu kontaktovat hned, jak to půjde, je problém skládky, která tam vznikla. Prokazatelně je to ohrožení životního prostředí. To je první věc, kterou budu chtít řešit,“ uvedl doubravecký starosta.

Za budovou jsou tuny smetí, které v průběhu let bezdomovci natahali dovnitř sedmipodlažní budovy autosalonu a kanceláří. Loni na konci léta museli nezvaní hosté objekt opustit a začalo její vyklízení. Kolem v té době vyrostl provizorní plot.

Před rokem v budově hořel odpad naházený do výtahové šachty. Hasiči museli evakuovat 19 lidí, kteří tam přebývali. Kvůli jejich záchraně museli nasadit i výškovou techniku, protože někteří zůstali na střeše.

„Zásahy tam bývají komplikované, protože nikdo neví, co dalšího si lidé obývající budovu do objektu ještě přitáhli. Nevíme, jaké tam mohou být chemické substance,“ vysvětloval po ukončení čtyřhodinového zásahu loni v červnu mluvčí hasičů Petr Poncar.

Kontroverzní budova na levém břehu Úslavy se začala stavět už v devadesátých letech. Je částečně i na městských pozemcích. Případ několikrát řešily soudy. Původní majitel neuspěl se žalobou, aby se dostal k potřebným městským pozemkům. Město naopak v minulosti odmítlo nabídky, aby celý areál koupilo.

U zrodu stavby stála firma Carimex International Miloše Housera, který je otcem nynějšího vlastníka stavby. Firma Carimex pak nemovitosti na základě kupní smlouvy z roku 1999 převedla na Jaroslavu Houserovou, babičku Davida Housera, posledního vlastníka budovy. Ten ji od babičky získal na základě darovací smlouvy v roce 2013.

Chátrající budova s bezdomovci opět hořela (5. června 2019)

VIDEO: Chátrající budova s bezdomovci opět hořela Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu