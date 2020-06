Špičák chce přilákat víc návštěvníků, postaví lehkou trať pro bikery

9:34

Největší horský areál v Plzeňském kraji Ski&Bike Špičák na Šumavě hledá způsoby, jak se vypořádat s tím, že zimy jsou stále teplejší. Areál proto hodlá investovat do zkapacitnění zasněžování a do výstavby nové tratě pro bikery, která by přilákala více zájemců v létě. Uvažuje také o vybudování letní bobové dráhy.