V Boleváku stále ubývá voda, dobrovolníci zachraňovali z mělčiny škeble

Iniciátorem akce je hydrobiolog Jindřich Duras. „Dokud hladina vody klesá pomalu nebo je břeh relativně strmý, dokážou utéct. Ale tady už to nestihli. Pak většina z nich změní strategii a schová se do bahna. To je dobré třeba na zimu nebo kdyby za týden zapršelo,“ popsal.

Mlži si pak vytvoří kapsu, do níž se stáhnou. Když je však horké počasí, hrozí, že ani v dočasném útočišti nepřežijí. Přehřejí se, dojde jim kyslík nebo vyschnou.

Aby se to nestalo, rozhodl se Duras zasáhnout. Pomocnou ruku mu nabídli plzeňští skauti. Ti začali minulý čtvrtek sbírat na mělčině v zadní části Velkého boleveckého rybníka škeble a velevruby.

„Sešlo se nás šest, pět dětí a jeden dospělý. Byli jsme tady dvě hodiny a zaplnili pětatřicet kýblů. Jako skauti bychom měli chránit přírodu, takže pro nás bylo samozřejmé se zapojit. Navíc vlastníme opodál klubovnu, ze zahrady je dobrý přístup k vodě,“ uvedla kapitánka 50. oddílu vodních skautů Černá střela Blanka Komišová, která přišla už podruhé.

Díky facebookové události se k ní přidal například Martin Kolovský.

Čtvrteční záchrana, která byla určená veřejnosti, začala krátce po 14. hodině. Zúčastnily se jí dvě desítky lidí. Každý si vzal kbelík nebo plastovou přepravku a společně se vydali sbírat mlže.

Ve Velkém boleveckém rybníku žijí dva druhy škeblí, konkrétně říční a rybniční, a také velevrub nadmutý.

Skupina se držela pohromadě, aby žádné místo, kde se mlži schovávají, nevynechala. Práce rozhodně nebylo málo. Duras odhaduje, že jenom na břehu se aktuálně nacházejí stovky těchto vodních živočichů. Dobrovolníci pak přendali nádoby do lodi. Následně cenný náklad v hloubce alespoň půl metru vyndávali.

Jednou z příchozích byla i Barbora Vyhnálková. „Kamarádka mi volala, ať vyrazíme. Je nás tady devět. Uvidíme, jak to bude bavit děti. Ale zatím to vypadá, že tu nějakou dobu zůstaneme,“ usmívala se.

Opodál nadšeně počítala své úlovky Natálie Kuklíčková. „Už jsem jich nasbírala hodně. Je to lepší než koupání,“ zhodnotila. Zvlášť ze zapojení dětí měl hydrobiolog radost. „Je opravdu důležité, aby děti pochopily, co se v přírodě děje,“ domnívá se.

Doplnil, že Bolevák se už několik let potýká s úbytkem vody. Do plného stavu mu v současnosti chybí už více než metr, týdně hladina klesne o tři centimetry.