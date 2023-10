Výpadovka z Plzně na Most se začala vlnit, oprava se chystá na příští rok

O zhoupnutí těsně za mostem na ŘSD vědí, situaci v místě dlouhodobě sledují. „Pokud by to bylo nutné, osadíme k silnici dopravní značení. Už jsme uplatnili reklamaci a čekáme na návrh firmy, jak místo opraví. Je jasné, že dříve než na jaře k opravě nedojde,“ potvrdil vedoucí provozního úseku ŘSD Plzeň Michal Syřínek.

Za opravu v rámci záruky nezaplatí ŘSD ani korunu. Po kompletně přestavěné silnici se dvěma jízdními pruhy pro každý směr mezi Plzní a Třemošnou jezdí řidiči od začátku dubna 2021.

Problém s propadlou vozovkou o několik centimetrů těsně za mostem tu není nic nového. S poklesy silnice před i za mostem se potýkali i v opačném směru od Třemošné na Plzeň, a to ještě v průběhu stavby. Když při budování komunikace ve směru z Plzně na Třemošnou stavbaři dočasně obousměrně převedli provoz do nového pásu vybudovaného od Třemošné na Plzeň, silnice se kolem mostu začala propadat. Řidiči, kteří tam jezdili, si na to stěžovali i na sociálních sítích.

Silnice klesá v místě, kde objevili středověkou vesnici

Stavební firma tehdy místa opravila ještě před finálním dokončením vozovky a plným zprovozněním silnice. Druhý směr zpočátku vypadal, že takové problémy mít nebude. Jenže už po osmi měsících plného provozu se auta po přejetí mostu lehce zhoupla, jak přejížděla místem, kde se vozovka začala v obou jízdních pruzích lehce propadat.

Na konci roku 2021 bylo místo jasně viditelné, protože hrany propadu byly už tehdy lehce očerněné stopami od pneumatik návěsů kamionů. Teď je tam černých stop ještě mnohem více. ŘSD situaci se stavbaři řešila ještě před koncem roku 2021.

„Jsme dohodnutí se zhotovitelem stavby, že ještě počkáme. Situace zatím není taková, že by vyžadovala okamžitý zásah. Před koncem záruční doby se místa přeměří a podle stavu poklesu budeme žádat nápravu,“ vysvětlil tehdejší náměstek ředitele plzeňského zastoupení ŘSD Miroslav Blabol, nynější regionální šéf.

Přestavbu běžné silnice s řadou horizontů na novou komunikaci se dvěma pruhy pro každý směr a středovými svodidly oddělujícími oba směry budovalo sdružení firem Silnice group a Váhostav-SK. Rozšířený úsek je dlouhý 1 644 metrů, vítězné sdružení firem tehdy v tendru zvítězilo s nabídkou, že komunikaci vybuduje za 216,5 milionu korun bez DPH. Problémové místo je přibližně uprostřed úseku.

Most, u kterého vozovka klesá, vede přes údolíčko, ve kterém objevili archeologové před stavbou silnice zbytky někdejší zaniklé středověké vesnice Borek. V historických záznamech z roku 1454 je ves už popisována jako zaniklá. „Zdejší údolí bylo mnohem hlubší. Někde kousek po proudu byla hráz a zde se usazoval bahnitý sediment. Nádrž ztrácela svoji funkci tím, že se zanášela. Nejspíše na konci tohoto procesu si potok našel novou cestu údolíčkem, což se stalo ještě před koncem vesnice. Koryto potoka navíc bylo zasypáno kameny. Vypadá to, že to jsou pozůstatky záměrně odklizené části zaniklé vesnice. Lze to přirovnat ke skládce suti,“ vysvětlil v létě 2018 ředitel archeologické společnosti ZIP Radek Široký.