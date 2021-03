Některé silnice jsou po zimě plné děr, kraj ale nebude mít na opravy

Vesničky Telice na Tachovsku a Buková na Domažlicku jsou od sebe asi kilometr. Dojet z jedné vesničky do druhé nebýval problém, spojuje je silnice třetí třídy.

Kdyby sem teď náhodou zabloudili policisté s radarem, za týden ani měsíc by tu nezměřili jediného řidiče, který by se jen přiblížil maximálně povolené rychlosti 90 kilometrů v hodině. Je tak rozbitá, že většina šoférů tu nejede rychleji než čtyřicítkou.



„V úterý tu byli silničáři, fotili si to tu, něco dělali. V takovémhle stavu je silnice v posledních týdnech, kdy po ní jezdí kvůli objížďce i kamiony. Jeden z nich se tu nevytočil při nájezdu na silnici a částečně sjel z vozovky. Pak se nějak dostal ven. Kdo tudy nemusí, jede raději jinudy,“ uvedl muž bydlící v Bukové.

Ve směru z Bukové na Telice je ve vozovce řada menších či větších výtluků a pár míst, kde jsou dva tři metry dlouhé úseky s kamennou drtí místo asfaltu. V opačném směru je silnice v tachovském úseku v celkem slušném stavu, na několika místech je vidět, že byla záplatovaná.

Razantní změna ale nastává za zatáčkou, kde je podle dopravních značek hranice okresů. Je tam značka upozorňující na nerovnosti a pak druhá, že v zimě se silnice udržuje jen pluhováním.

Největší výtluky vyspravují studenou směsí

Tady v pruhu určeném pro jízdu do Bukové po pár metrech končí asfalt a začínají výtluky táhnoucí se do poloviny silnice dlouhé deset, ale i třicet metrů. Mezi nimi je vždy kousek rozpraskaného asfaltu. Čerstvě navezená kamenná drť ukazuje, že se silničáři pokusili provizorně zarovnat největší díry v silnici.

Miroslav Anton ze Správy a údržby silnic Plzeňského kraje uvedl, že vzhledem k nižšímu vytížení téhle silnice předpokládají opravu s použitím celoplošného emulzního nátěru. Kdy na ni dojde ale bude záležet na stavu ještě dalších a vytíženějších silnic.

„Škody na komunikacích jsou nyní ve větším rozsahu než v předešlých letech. Poškození komunikací monitorujeme, největší výtluky vyspravujeme studenou asfaltovou směsí. Po ukončení zimního období bude na základě poškození komunikací příslušně upraven připravený plán celoplošných oprav,“ uvedl Anton.

Nejpoškozenější úseky krajských silnic po zimě Pačejov - Olšany

Číčov - Lučiště

Telice - Buková

průtah Lestkov

Výškovice - Teplá

průtah Potvorov

Jenže s opravami silnic to letos bude složitější. Nejen kvůli tomu, že po řadě let byla zase normální zima se sněhem i v nížinách a oblevami, kdy se voda dostala do drobných prasklin v asfaltu, který pak rozpukal, když přišly mrazy. Protože kvůli výpadkům příjmů v důsledku koronavirové pandemie má kraj letos méně peněz, musí škrtat výdaje téměř ve všech oblastech.

Nevyhnulo se to ani údržbě komunikací. „Vzhledem k nižšímu přidělenému rozpočtu a vyšším nákladům na průběh zimy předpokládáme jen dokončení již loni započatých akcí a nejnutnější opravy nejpoškozenějších komunikací. Od počátku zimního období do konce ledna nás letos zima zatím stála 155 milionů korun. Pro srovnání, v loňském roce to bylo za stejné období 112 milionů. Náklady na zimní údržbu budeme mít vyčíslené začátkem dubna,“ uvedl Anton. Dodal, že až v té době budou mít i odhad škod na silnicích.

Na okamžité opravy nebezpečných výtluků na silnicích kraje zatím odebrali silničáři od dodavatele 149 tun takzvané studené směsi, se kterou mohou pracovat v zimě.



„Jedná se ale o provizorní výspravy, kdy není možné kvůli klimatickým podmínkám použít jinou a vhodnější technologii. Životnost takových oprav není dlouhá,“ podotkl Anton.

Náměstek hejtmanky pro dopravu Pavel Čížek už loni avizoval, že by se výpadek příjmů kraje neměl dotknout stavby západního okruhu. „Tam se má proinvestovat asi 800 milionů korun. Z toho by se 720 milionů mělo ve formě dotace vrátit,“ uvedl Čížek.