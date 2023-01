Rokycanům a Oseku se uleví, nová krajská silnice odvede tisíce aut

Potom vypsat soutěž, ještě letos podepsat smlouvu s vítěznou stavební firmou nebo sdružením, nejpozději v příštím roce začít budovat a po dvou stavebních sezonách na novou silnici druhé třídy pustit auta. Takový je hodně zjednodušený harmonogram pro plánovanou stavbu důležité krajské silnice za více než půl miliardy korun.

Ředitel technického útvaru Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Martin Vít připomněl, že je platné i stavební povolení.

„Akce je dlouhodobě připravena, chyběly jen finanční zdroje. Existuje totiž nová metodika iROP a jsou zapotřebí ještě další nové věci, třeba bezpečnostní audit a podobně. Ty nyní zapracováváme do původní dokumentace tak, abychom splnili aktuální požadavky dotační autority,“ vysvětlil Martin Vít.

Projektanti odhadli náklady na stavbu nové komunikace na částku kolem 600 milionů korun, vítězná cena z tendrů obvykle bývá nižší.

Nová silnice odvede auta z Rokycan a Oseku

Proč je tahle silnice pro Rokycansko tak důležitá? Odvede spousty aut včetně kamionů z Rokycan a Oseku, která přes ně v současné době pouze projíždějí. Starosta Oseku Jiří Peroutka je přesvědčený, že nová komunikace obci pomůže.

„Provoz na hlavní silnici procházející napříč Osekem je velký. Právě jsem psal na kraj, že by bylo zapotřebí současnou komunikaci spravit. Když byla dlouhodobě uzavřena silnice u Svojkovic a Holoubkova, veškerá doprava včetně kamionů to objížděla přes nás. Teď je silnice samá díra a louže. Když prší a jde někdo po novém chodníku, který jsme udělali, tak ho to pěkně ohodí. Před pár dny jsem jel za náklaďákem a viděl jsem, jak od jeho kol dostala velkou spršku vody paní s kočárkem,“ popsal starosta Jiří Peroutka.

Když auta včetně kamionů sjedou z dálnice a dál na severní Rokycansko pojedou přímo a nebudou už muset zajíždět do centra Rokycan, pomůže to i obyvatelům bývalého okresního města. Ubude aut na vnitřním okruhu kolem historického jádra, menší provoz bude i v prudkém kopci od koupaliště směrem na Osek, tam je také odbočka k rokycanské nemocnici.

„Určitě jsme v očekávání. Myslím, že to bude mít přínos i pro osobní dopravu, protože v křižovatce okruhu a silnice k oseckému vrchu je každé odpoledne plno a jsou tam kolony aut. Věříme, že nová silnice pomůže této oblasti,“ řekl rokycanský místostarosta Jiří Sýkora.

Nová silnice pro napojení severního Rokycanska bude začínat přímo u současného sjezdu z dálnice D5 u Rokycan. Nebude se stáčet doleva na Litohlavy, ale povede rovně po loukách a polích mezi Litohlavy a Osekem, kde se bude křížit se silnicí mezi oběma obcemi a pak i se silnicí Osek - Vitinka. Na současnou silnici druhé třídy vedoucí přes Osek se napojí původní silnice před Březinou.