Na dálnici D5 u Rozvadova skočil muž z mostu. Policie místo uzavřela

  20:46,  aktualizováno  20:46
Na Plzeňsku u obce Rozvadov na dálnici D5 v pondělí večer spadl muž z mostu na těleso dálnice. Ta je uzavřená, přistane na ní vrtulník a zraněného muže přepraví do nemocnice. Okolnosti policie vyšetřuje, podle dostupných informací chtěl dotyčný spáchat sebevraždu.
Nedaleko obchodního centra na Černém mostě někdo zapálil stan, uvnitř něhož...
Zvětšit fotografii

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Kolem osmé hodiny večer o tom informovala policie na síti X. K události došlo mezi 143. a 144. km dálnice D5 ve směru na Prahu, nedaleko obce Svatá Kateřina, která spadá do administrativy Rozvadova. Tento úsek je v délce jednoho kilometru uzavřen.

Pád člověka z desátého patra domu v Modřanech. Zřejmě sebevražda, říká policie

„Dle prvotních informací měl z mostu na těleso dálnice spadnout muž,“ uvedla policie. Dodala, že podle dostupných informací chtěl dotyčný ukončit svůj život.

„Na místě bude nyní přistávat vrtulník, který bude transportovat zraněného muže do nemocničního zařízení. Co této události předcházelo, stejně tak jako všemi dalšími okolnostmi se zabýváme,“ popsala policie. Řidiče rovněž informovala o možnosti napojit se na dálnici průjezdem přes benzinovou stanici.

144. km dálnice D5

144. km dálnice D5

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Autor: