Pětileté dítě týrala sadomasochistickými praktikami i výkaly. Soud ženě snížil trest

Devětadvacetiletá žena byla nově uznána vinnou z vydírání a znásilnění dokonané i ve stádiu pokusu. Trest si odpyká ve věznici s ostrahou.

Chlapci musí zaplatit 250 tisíc a jeho matce 50 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný. Státní zástupce si ponechal lhůtu pro případné odvolání, obžalovaná si odvolání určitě podá.

Ženě původně hrozilo 5 až 12 let. Protože ale od posledního rozhodnutí uplynul delší čas, dostala obžalovaná nižší trest v délce čtyř let.

Případ zaměstnává soudce už třetím rokem. Předchozí dvě odsouzení, v nichž byla uznána vinnou i za týrání, vždy zrušil odvolací soud. „Cítím se nevinná. To je vše,“ prohlásila v listopadu souzená žena.

Po rozvodů rodičů navštěvoval dnes desetiletý chlapec svého otce jednou za 14 dnů. Ačkoliv ho měl rád, bál se k němu chodit. Nechutné praktiky na něm podle státního zástupce prováděla otcova nová partnerka od roku 2017 do června 2020.

Chtěla získat u dítěte respekt

„Nezletilého zavírala do kumbálu a nechala ho tam, až se počůral a pokakal. Pak ho nechala výkaly a moč rukama po sobě uklidit. V jednom případě mu přelepila oči a pusu, přivázala ho lepicí páskou k posteli nebo ho zabalila do černého gumového pytle, do pusy mu dala erotický roubík a na hlavu nasadila plynovou masku,“ popsal žalobce.

To vše proto, aby jí dítě poslouchalo, aby si u něj získala respekt. Chlapce podle spisu žena také škrtila provazem, osahávala ho na přirození a do análního otvoru mu zasunula nezjištěný předmět.

Ze sadomasochistických praktik ženu usvědčily fotky, které kriminalisté nalezli v jejím mobilu. Na jednom snímku je sama s obnaženým prsem, u kterého drží přitisknutého chlapce. Žena ale tvrdí, že na nich je její syn, když ho ještě kojila.

Psycholog Petr Weiss společně se sexuologem a psychiatrem Jaroslavem Zvěřinou letos ženu znovu vyšetřovali, aby doplnili původní posudek. „Sama se k věci odmítla vyjádřit, ale podrobila se vyšetření přístrojem, při kterém nebyla zjištěna žádná deviace,“ shrnul ve videokonferenci se soudci Weiss.

Motivace ženy mohla být podle znalce různorodá. Od trestání neposlušnosti až po přenesenou agresi z partnera na jeho dítě. Podle advokátů spoutání dítěte v pytli a nasazení plynové masky bylo jednorázovým trestem, protože chlapec ženu podle jejích slov neposlouchal, byl vzdorovitý, nechtěl jíst a močil na nábytek.

„Jak sama řekla, místo výprasku ho na krátkou chvíli znehybnila a vyfotila. Mělo to fungovat jako odstrašení. Aby mu v budoucnu jen ukázala fotku, jestli to chce zase. Časem dospěla k tomu, že šlo o nevhodnou formu trestu. Stalo se to jednou, nedošlo k fyzické ani psychické újmě,“ hájil ženu u soudu advokát Martin Janča.

