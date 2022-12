Plzeň má rekordní rozpočet, na stavební investice půjde 2,7 miliardy

Rozpočet Plzně pro letošní rok byl plánovaný na příjmy 6,5 miliardy a výdaji 8,5 miliardy korun. Primátor Roman Zarzycký z ANO označil rozpočet za výrazně investiční.

„Budeme dávat 2,7 miliardy korun na stavební investice. Mezi významné akce patří rekonstrukce tramvajové trati na Koterovské ulici, budeme stavět vodárenskou infrastrukturu v Liticích, budeme revitalizovat například bytové domy v Korandově ulici,“ prohlásil primátor.

Mezi další významné akce patří dokončení nového Centra služeb pro osoby bez přístřeší ve Wenzigově ulici, prodloužení ulice U Panasoniku, rekonstrukce tramvajové trati ve Zbrojnické ulici a na náměstí Republiky, revitalizace bývalé konečné tramvaje č. 4 u Borského parku či vybudování zázemí točky tramvají Kaplířova – Dobřanská.

Roman Zarzycký tvrdí, že i když je rozpočet rekordně vysoký, byl sestaven konzervativně s ohledem na ekonomickou situaci státu.

Kritika vyšších výdajů na veřejnou dopravu

Zástupci opozičního klubu ODS, TOP 09 a KDU-ČSL kritizovali například nárůst provozních výdajů nebo to, že koalice v rozpočtu nemá peníze na financování projektů v bytové výstavbě. Šéf kontrolního výboru zastupitelstva David Šlouf z ODS uvedl, že z jeho pohledu rozpočet výrazně investiční není. Upozornil například, že odbor investic magistrátu měl letos na akce více peněz, než bude mít v příštím roce. Podle Šloufa rozpočet nepočítá s výdaji na projekty pro výstavbu bytů.

„Myslím, že s tímto přístupem se nepodaří do konce volebního období zkolaudovat ani jeden nový byt,“ konstatoval. Primátor ujišťoval, že otázce projektů pro bytovou výstavbu se nové vedení města věnovat bude.

Zástupci opozice kritizovali i skutečnost, že se podle rozpočtu zvýší výdaje na zajištění veřejné dopravy na více než 1,3 miliardy korun, což je částka určená na úhradu takzvané prokazatelné ztráty dopravních podniků. Náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar ze STAN považuje růst výdajů na hromadnou dopravu o 117 milionů ročně za opodstatněný. Upozornil, že se jedná o nárůst o 8,5 procenta proti finančnímu rámci, se kterým počítalo minulé vedení města.

Považuje za důležité, že rozpočet pokryl navýšenou prokazatelnou ztrátu Plzeňských městských dopravních podniků, do které se promítly rostoucí výdaje především na elektrickou energii a pohonné hmoty, aniž by bylo nutné omezovat objednávku dopravního výkonu. „Při všeobecné inflaci, která se pohybuje kolem dvaceti procent, jsme to zvládli tímto způsobem,“ prohlásil.

Připomenul, že počet cestujících se vrátil na úroveň před pandemií covidu-19. „Kdybychom jakýmkoliv způsobem ubírali na komfortu veřejné dopravy, bylo by to velmi nešťastné,“ konstatoval Tolar.