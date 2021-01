Lidé nedodržují pravidla a pak chtějí lék Remdesivir, zlobí se lékař

Začalo očkování seniorů, ozývají se vám?

Lidé se ozývají ze všech stran, ale alfa a omega je, že nejsou vakcíny. Očkovací centra stojí, protože nejsou vakcíny. Teď se začne vakcinovat druhými dávkami, což očkování ještě omezí.

Kolik praktických lékařů v kraji chce očkování?

Včetně sestřiček je to 377 lidí. Nejsou v tom zahrnuti lékaři, kteří jsou zaměstnanci řetězců, tedy například EUC kliniky, Agelu či polikliniky Bory.

Nepřipadá vám, že očkování je dnes Potěmkinovou vesnicí, která má zakrýt, že patříme mezi státy s největším počtem lidí na světě, kteří umírají na covid?

To si takto netroufnu říci, to si nemyslím. Naprosto zásadní je dnes to, že lidé nedodržují protiepidemická pravidla. Není to samozřejmě alfa a omega všeho, ale na šíření koronaviru to má významný vliv. Lidé dobře vědí, co nemají dělat, ale stejně jsou jich houfy na sjezdovkách, stejně jdu městem a lidé mě míjí v deseticentimetrové vzdálenosti a nemají roušku. U výdejního okénka jsem viděl kolem 40 lidí, kteří popíjeli, byli mezi nimi děti i dospělí. Šel jsem na procházku podél Střely a viděl jsem hloučky mladých odhadem v počtu patnácti, dvaceti lidí. Přitom stačí jeden nakažený a virus předá dvaceti ostatním, kteří ho roznesou do rodin. Chtělo by to podle mě tvrdou represi, ale to by asi u politiků narazilo. Na jedné straně je to, co by chtěli zdravotníci, na druhé straně to, co si dovolí politici.

Myslíte to tak, že politici represi nechtějí, když se blíží volby do parlamentu?

Když si to ale mohou dovolit v Německu, kde podle mých informací dnes nemůžete u hranic přejíždět z jednoho okresu do druhého, proč ne v České republice? Já věřím, že by mohly fungovat sjezdovky, ale lidé by museli být rozumní. A protože nejsou, musí vše zůstat zavřené.

Ale v nejzasaženějších oblastech v Německu mají poloviční výskyt covidu než třeba v Plzni, která není v rámci Česka tak zasažená. Čím to je?

Jsou disciplinovaní. Když se ještě mohlo jezdit do Německa, přijel jsem tam a nestalo se mi, že by mi lidé ve vzdálenosti deseti centimetrů dýchali na záda. Tam od sebe lidé stojí ne dva, ale spíš tři metry, pak se epidemie zvládá lépe. Já když někoho napomenu, že nechci, aby stál deset centimetrů ode mě, setkám se i s agresivitou. Lidé nedodržují pravidla, ale když onemocní, chtějí lék Remdesivir placený i z mých daní, který je velmi drahý. Bojují proti rouškám, ale co tím mohou způsobit, neřeší. I když na druhou stranu velmi chápu podnikatele, kteří jsou opravdu zoufalí.

Ale oni přece nemohou podnikat i kvůli nedisciplinovanosti lidí.

Přesně tak. Když se krátce otevřely hospody, seděl jsem v některých z nich, které byly upravené tak, že možnost nákazy byla minimální. Lidé seděli daleko od sebe. Ale pak jsem poslední den před uzavřením hospod v Praze nahlédl do lokálu, kde byli lidé nacpaní jeden na druhého a pili a veselili se.

Nezdá se vám, že už se přestalo mluvit o tom, že denně někdy umírá v Česku i 200 lidí na covid?

Dost často umírají lidé, kteří si z protiepidemických opatření dělali legraci a popírali, že covid existuje. A on pak najednou přišel a koukali udiveně. Já teď přijdu do ordinace, pacient otevře dveře a je mnohem větší pravděpodobnost než na jaře, že má covid, proto by se nemělo hovořit o tom, jestli se nemají místo mladších lékařů očkovat senioři. Protože my lékaři jdeme s kůží na trh. Jsem v rizikovém věku a připadám si jako za druhé světové, kdy nahnali ruské vojáky na frontu a s výkřikem hurá běželi proti německým kulometům.

Neměli bychom kromě očkování řešit i to, že máme k dispozici antigenní testy a ve fabrikách by tak mohli ve velkém testovat? Když jsem zjišťovala, která velká průmyslová firma v kraji ve velkém testuje, na žádnou jsem nenarazila.

Já se s řadou podnikatelů znám a když je oslovím, zájem většinou projeví, navíc dnes toto testování platí zdravotní pojišťovny. Spotřeboval jsem u nich minimálně 500 antigenních testů. Než se lidé vrátili z vánočních prázdnin do kanceláří, otestovali jsme je. Covid pozitivní jsme podchytili a ostatní mohli pokračovat v práci.

Takže to berete tak, že jste omezil šíření viru?

V tom mám čisté svědomí, před chvílí jsem obdržel další balení testů, moje sestřičky testují mimo ordinační dobu včetně sobot a nedělí. Je třeba ale upozornit, že v ordinaci, kde je lékař a sestra, to v těchto objemech nejde dělat. Tam se dají stihnout třeba tři, pět testů za den. Zkrátka musí do toho mít lékař chuť. Já ji mám, protože o zdravotním přínosu jsem přesvědčený.

Je testování dostatečně finančně ohodnocené?

Nemůžu říci, že je to finanční propadák, stát se k tomu postavil dobře. Já jsem navíc ekonomicky zainteresoval svoje sestry, takže testujeme dost. Jsou ale lékaři, kteří si neobjednali ani jeden antigenní test. Odrazovat je může i administrativa, což je velký problém. Když jsem před dvaceti nebo třiceti lety očkoval proti tetanu, kdy se k určitému roku musela přeočkovat celá populace, za dvě hodiny jsme zvládli 200 lidí a dnes je to kvůli vyplňování kolonek obrovský problém. Tehdy jsem měl jen arch, kam jsem psal datum a jména, k tomu papírové karty. Dnes u každého pacienta vyplním dva papíry, mezitím mi několikrát spadne internet.

Díky elektronizaci státu by to dnes mělo být rychlejší, nebo ne?

Já jsem milovník výpočetní techniky, ale začínám být skeptický, protože nevidím, že by něco podstatného přinesla. Stále vyplňujeme různé statistiky, zkrátka je to dobrý sluha, ale špatný pán.