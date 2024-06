Lidé v Dobřanech hlasovali o zákazu pyrotechniky. K referendu jich ale přišlo málo

A závazné je referendum pouze tehdy, když se pro konkrétní odpověď vysloví nadpoloviční většina hlasujících a současně aspoň 25 procent všech voličů. Ani hlasů pro nebylo dost, takže komise konstatovala, že místní referendum není platné a není závazné.

Starosta Dobřan Martin Sobotka, zvolený za hnutí Aktivní Dobřany, dodal, že pokud by byla proti ohňostrojům výrazná většina hlasujících, radnice by se tím zřejmě řídila, i když jde o signál nezávazný.

Podle Sobotky výsledek referenda důležitý vzkaz je. Pro řekla u obou otázek nadpoloviční většina hlasujících.

Starosta: Lidé chtějí místní ohňostroj

„Lidé chtějí městský ohňostroj a většina nechce ty divoké. Referendum jsme si vyzkoušeli pro situace, kdy by šlo o vážné věci. Kdybychom bývali museli uzavírat se státem smlouvu kvůli gigafactory, o níž se jednalo, určitě bychom to chtěli prohnat referendem. Nic to nestálo a byl to trochu akt bezmoci z toho, jak jsou na sebe lidi v těch situacích oškliví. Poučení je ale v tom, že to nepůjde bez klasické kampaně – spousta lidí potřebuje víc informací jak o tématu, tak pravidlech hlasování,“ řekl Sobotka.

Pro bylo nakonec 14,16% respektive 16,74 % voličů (první a druhá otázka), kteří přišli. Starosta se pro uspořádání referenda rozhodl rozhodl po debatách občanů na sociálních sítích. Zejména kolem Vánoc se podle jeho slov lidé dost hádali. Město pak referendum vyhlásilo a spojilo ho s volbami do evropského parlamentu.

„Je to otázka vkusu“

Podle Sobotky neexistuje odborné nebo racionální řešení situace, ale je to otázka vkusu. „Proto jsme si řekli, že když jsou volby a máme to zadarmo, tak zkusíme referendum udělat,“ uvedl. Evropské volby jsou podle něj nejjednodušší a pro komisaře to nebude velký problém.

Návrh zákazu s výjimkou Silvestra a Nového roku vychází podle Sobotky z toho, že celoplošné zákazy na celý rok vždy soudy „shodily“. „Nemůže se úplně zakázat všechno a vždycky. Nesmí to být celoplošné. Praha má jen vymezené zóny, kde se to nesmí. Ale my jsme si řekli, že necháme ty termíny, ale dáme to celoplošně,“ uvedl nedávno.

Dobřany už dříve zvolily variantu takzvaného tichého ohňostroje. „Jen tomu tak neříkáme. Plzeň ho má tichý, protože ho odpaluje z výšky, takže to není ze země tak slyšet. My ho odpalujeme z louky. Změnili jsme to v roce 2018, aby to bylo ohleduplnější vůči domácím zvířatům, ale i vůči divokým. Je to veprostřed louky, kde by neměla být logická kolize třeba s ptactvem. Takže ho máme ošetřený, bezpečný a tichý už šest let,“ řekl Sobotka.