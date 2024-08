Policie odložila tragickou nehodu na Rallye Šumava, při níž zemřela navigátorka

„Případ tragické nehody na Rallye Šumava policejní vyšetřovatel odložil ze zákonných důvodů podle trestního řádu,“ sdělila policejní mluvčí Barbora Šmaterová.

Další informace a také to, o jaké důvody se jednalo, mluvčí nesdělila. I když podle serveru Novinky.cz policisté dospěli k závěru, že za nehodu je zodpovědný řidič, nelze jej za to trestat s ohledem na to, že se jednalo o závod, kdy soutěžní posádky svou dobrovolnou účastí podstupují riziko úrazu a měly si ho být vědomy.

Policisté nehodu prověřovali jako možný přečin usmrcení z nedbalosti. Tragédie se stala 20. dubna na rychlostní zkoušce nedaleko Strážova. Pětačtyřicetiletý řidič při brzdění před zatáčkou nezvládl na mokré silnici vozidlo Subaru Impreza, dostal smyk a dvakrát se převrátil přes střechu. Jeho jednačtyřicetiletá manželka, navigátorka, utrpěla velmi vážná mnohačetná zranění.

Záchranáři ji v bezvědomí a se zajištěnými dýchacími cestami letecky přepravili do nemocnice, kde později zemřela. Závod byl po kolizi zrušen.