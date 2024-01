Odvolací soud definitivně zprostil obžaloby pyrotechnika za tragédii v Brdech

„Zdejší soud dne 21. prosince rozhodl totožně jako soud prvního stupně,“ potvrdila mluvčí Krajského soudu v Plzni Jana Rubášová.

Právě Okresní soud v Rokycanech loni v dubnu pyrotechnika zprostil obžaloby. Dospěl k závěru, že nešlo o trestný čin, ale mohlo jít o porušení předpisů armády, a případ jí proto postoupil. Proti tomuto rozhodnutí si okamžitě podal stížnost státní zástupce, který pro pyrotechnika navrhoval peněžitý trest a zákaz činnosti. Případ tak v odvolacím řízení řešil krajský soud a dospěl ke stejnému závěru.

„V rámci hloubkového pyrotechnického průzkumu v CHKO Brdy v době, kdy se v místě nacházelo dalších 18 příslušníků armády, obžalovaný v postavení hlavního pyrotechnika nejprve nalezenou munici nesprávně identifikoval jako náhradní zapalovač střely,“ vinil žalobce pětačtyřicetiletého Dudu.

„Především nesprávně identifikoval zapalovač střely, který je určující pro další manipulaci. Jednalo se o dělostřeleckou střelu 85 mm se zapalovačem. Poté v rozporu s nařízením velitele přenesl munici do vzdálenosti 50 až 100 metrů od vojáků, kteří průzkum prováděli. Porušil tím předpisy a zvýšil nebezpečí škodlivého účinku výbuchu, neboť střepiny mohou působit až do vzdálenosti 800 metrů.“

Martin Duda, který je příslušníkem 15. ženijního pluku v Bechyni, se cítí od počátku nevinen. „Jsem si stoprocentně jistý, že jsem přenášel náhradní střelu, která neobsahuje trhavinu,“ zopakoval několikrát u soudu.

„Působil jsem na místě jako hlavní pyrotechnik. Skupiny vojáků byly rozděleny do dvojic. Pak mě dvojice vojáků zavolala, že našli dělostřeleckou střelu ráže 100 mm. Byla odkrytá do poloviny. Dočistil jsem si jí v místě zapalovače a dal jim za pravdu, že není ostrá. Poznal jsem to podle červeného křížku na zapalovači. Když jsem měl jistotu, že je bez výbušniny, dočistil jsem ji a střelu odnesl na dočasné místo sběru, kde jsem ji ponechal,“ vypovídal již dříve u rokycanského okresního soudu s tím, že žádná další munice na skládce nebyla. Tragédie se odehrála v červenci 2021.

Práce na hledání munice pokračovaly. Po nějakém čase šel Duda ke svému batohu, aby se napil. Měl ho položený nedaleko místa sběru. „Když jsem byl od V. K. zhruba tři metry, všiml jsem si, že je v nějaké snížené poloze, a než jsem se stačil podívat, co tam dělá, došlo k výbuchu. Co se mu přesně stalo, nevím. Dopadl jsem na druhou stranu od výbuchu,“ vzpomínal pyrotechnik, který se několikrát účastnil zahraničních misí.

Toho exploze popálila, praporčík V. K. utrpěl devastující zranění a dva týdny po výbuchu zemřel.

Duda se domnívá, že V. K. našel ještě jinou střelu, o které mu ale neřekl a snažil se ji sám demontovat. „Zřejmě přehlédl, že je ostrá. Zřejmě byla v pěkném stavu a chtěl si ji vzít do své sbírky,“ uvažoval obžalovaný.