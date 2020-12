Projekt vědeckotechnického parku TechTower se prodraží o desítky milionů

„Je to velmi nepříjemné. Ale v současné situaci je nejmenší zlo těch 75 milionů najít a rozpočet o to navýšit, aby se akce dodělala,“ prohlásil radní pro ekonomiku David Šlouf z ODS.



Podle náměstka primátora Pavla Šindeláře z ODS by zastavení projektu způsobilo ještě větší škodu. „Museli bychom vrátit dotaci, dostali bychom pokutu a museli bychom areál konzervovat. Vyšlo by to na stovky milionů,“ sdělil.

Opoziční Piráti při jednání zastupitelů upozorňovali, že k výraznému navýšení ceny u akce financované městem došlo vícekrát. Požadovali prověřit, zda se tomu dalo předejít a zda někdo za možnou nedostatečnou přípravu projektu nese odpovědnost.

Náměstek Šindelář vysvětloval, že největší problém souvisí s nedostatečnými nosnými konstrukcemi. „Po sanacích zejména ležáckých sklepů se ukazuje, že ta více než sto let stará budova, od které nemáme žádné projektové plány, je v jiném stavu, než jsme předpokládali. Je zejména zapotřebí zpevnit železobetonové konstrukce. Odhadujeme, že to nás bude stát zhruba 60 milionů korun,“ řekl Šindelář.

Podle jeho slov se po odkrytí zdiva v ležáckých sklepích zjistilo, že výztuže konstrukce neodpovídají dnešním normám. „To jsou záležitosti, na které se nepřijde s pomocí sond,“ sdělil.

Ležácké sklepy je název budovy, kde dříve město chtělo vybudovat takzvanou Kulturní fabriku a nyní s ní počítá pro TechTower.

Hotovo by mělo být na podzim roku 2022

Šéf klubu zastupitelů opozičních Pirátů Pavel Bosák poukázal na to, že v areálu na Světovaru muselo město v minulých letech posílat desítky milionů na dodatečné náklady například na likvidaci škodlivého korkodehtu.

Připomenul i výrazně zvýšenou cenu Úslavského kanalizačního sběrače, kvůli neočekávaným potížím s podložím. „Měli bychom se domluvit, jakým způsobem se k tomu postavit do budoucna. Nemůžeme jen tak říct: OK, zvýšíme náklady a jedem dál. Měli bychom slyšet nějaký slib, že pokud došlo k pochybení, město se pokusí nějakým způsobem ty peníze získat zpět,“ reagoval Bosák. Požadoval prověřit, zda někdo zvýšení nákladů zavinil a pokud ano, vyvodit z toho nějakou zodpovědnost.

Náměstek Šindelář připustil, že menší část z 75 milionů zvýšených nákladů může souviset i s chybou v projektu, protože některé položky za zhruba 15 milionů nebyly naceněny a nepromítly se proto do celkových nákladů.

„To jsou peníze, které bychom stejně museli zaplatit. Ale samozřejmě je otázka, jestli by to nebyly náklady, které by z části mohla krýt dotace. Ta činí necelých dvě stě milionů korun. To je věc právní, kterou se budeme zabývat,“ prohlásil. Zatím ale nechtěl říct, jaká mohla vzniknout škoda a zda za ni zodpovídá projektant.

Projekt TechTower by podle aktuálních předpokladů měl být hotový na podzim roku 2022. Původně se počítalo s uvedením do provozu už na začátku roku 2020.

TechTower má být vědeckotechnický park, který bude poskytovat komplexní služby a prostory pro vybrané inovativní firmy s vysokým potenciálem růstu a nově vznikající startupy.