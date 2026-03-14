Postup hejtmanství při prosazování záměru kritizuje odborná veřejnost včetně České komory architektů i krajská opozice. Nikomu nevadí snaha opravit zchátralou budovu bývalých lázní, ale její spojení se stavbou sídla Západočeské galerie. To mělo podle dřívějších plánů stát v lokalitě U Zvonu a jeho podobu navrhlo renomované architektonické studio Kuba & Pilař architekti, které v roce 2009 zvítězilo v architektonické soutěži. Roku 2016 bylo vydáno stavební povolení.
Vedení kraje však tento projekt v roce 2022 odmítlo a přišlo s novým záměrem opravit bývalé lázně a vedle historické budovy postavit sídlo galerie. Architektonická soutěž se nekonala. Hejtmanství nechalo návrh připravit týmem architektky Evy Heyworth a členové týmu se proto stali zaměstnanci Kulturního centra Plzeňského kraje (KCPK), které kraj vlastní.
V září 2025 kvůli činnosti KCPK a možné manipulaci s veřejnými zakázkami zasahovala Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). V rámci zásahu byli obviněni dva bývalí jednatelé KCPK a další lidé z této instituce.
Při posledním jednání zastupitelů kraje se mluvilo mimo jiné o uplatnění náhrady ze strany kraje v souvislosti se zásahem NCOZ kvůli činnosti KCPK. Předtím jste deklarovali, že byla uplatněna náhrada škody pouze za 143 tisíc korun. Jednatel KCPK ale pak uvedl, že v usnesení o zahájení trestního stíhání se píše o možné škodě téměř osm milionů. Už se tedy uplatňuje náhrada škody vyšší?
V souvislosti s vyšetřováním kraj žádnou náhradu škody neuplatnil, ani těch 143 tisíc, protože to musí řešit KCPK a nový jednatel se k uplatnění této škody za KCPK přihlásil. Navíc je otázka, zda vůbec nějaká škoda bude. Zatím není jisté, že nějaká bude prokázána. A pokud bude někdo po někom uplatňovat náhradu škody, bude to věcí KCPK, nikoliv kraje.
|
Dusno na plzeňském hejtmanství kvůli lázním a galerii. Stavba má začít v roce 2027
Po zásahu NCOZ byli obviněni dva již bývalí jednatelé KCPK Miroslav Mach a Hynek Gloser. Nicméně z KCPK odešla architektka Eva Heyworth. Nepatří náhodou také mezi obviněné?
Obviněno bylo několik lidí. Víc k tomu nemohu říct.
Nadále jsou zaměstnanci krajské instituce lidé z týmu Evy Heyworth?
Ano.
V jaké fázi je nyní příprava stavby?
Sehnali jsme všechna stanoviska, kterých je asi 25, teď jsme požádali o stavební povolení a připravujeme projekt k provedení stavby. Úřad žádost posoudí a rozhodne.
Dokážete odhadnout, kdy by mohlo být stavební povolení vydáno?
Byl bych rád, kdyby to bylo v květnu.
Co bude následovat?
Až povolení nabude právní moci, okamžitě vypíšeme soutěž na dodavatele stavby. Bude otevřená, nebudeme ji omezovat.
Kdy předpokládáte, že by pak samotná stavba mohla začít?
Domnívám se, že na jaře příštího roku by se mohlo poklepávat kladívkem na základní kámen. Pro mě jsou důležitými milníky stavební povolení a vypsání soutěže. Pokud se tohle podaří, pak už budeme tak daleko, že všechno dotáhneme do zdárného konce.
|
V souvislosti se záměrem kraje na obnovu bývalých lázní a stavbu galerie jsou známé výhrady odborné veřejnosti. Nevadila jí snaha rekonstruovat historický objekt, ale hlavně spojení s výstavbou pro Západočeskou galerii. Odborníci kritizovali, že nebyla vyhlášena architektonická soutěž, kterou považují za nejlepší a nejtransparentnější řešení. Nemáte pocit, že bylo lepší architektonickou soutěž vyhlásit už jenom proto, že byste si mohli vybrat z více návrhů a navíc se jedná o osvědčený způsob výběru nejlepšího řešení?
Nemám ten pocit. My jsme se rozhodli postupovat jiným způsobem, a tak to prostě je. Rozhodli jsme se, že stavba bude projektována takzvaně in-house v režii KCPK. Jdeme směrem, který architektonickou soutěž nepoužívá. Zadali jsme to in-house a je to v souladu se zákonem, nic jsme neporušili. Až budeme vypisovat výběrové řízení na dodavatele stavby, bude to ta nejtransparentnější záležitost.
Opakovaně je k obhajobě postupu z hejtmanství slyšet, že je v souladu se zákonem. To je ale snad samozřejmost a zároveň to neznamená, že jste vybrali nejlepší způsob řešení.
To říkáte vy. My si myslíme, že je to ten nejlepší způsob, který jsme zvolit mohli.
Neříkám to jen já, ale i řada architektů. Kritici postupu kraje v tomto případě upozorňovali, že architektonická soutěž je nejvhodnější nejen z hlediska kvality návrhu, ale také z ekonomického hlediska.
K tomu bych se nevracel. My jsme se rozhodli pro jiný způsob a dnes už nemá cenu o tom diskutovat. Stavba se připravuje, a pokud všechno dobře dopadne, vysoutěží se její dodavatel.
Na začátku jste postup kraje zdůvodňovali tím, že pospícháte a jedná se o rychlejší řešení. Ale je zřejmé, že to trvá poměrně dlouho.
Opravdu pospícháme. A tři a půl roku příprav na tak velkou stavbu, to zas tak dlouhé není.
Když jste záměr začali prezentovat v roce 2022, uváděli jste, že proběhne v režimu design & build (navrhni a postav). Kritici upozorňovali, že ten režim je vhodný pro průmyslové nebo dopravní stavby a například pro galerii se nehodí. Ještě tedy platí, že bude design & build použit?
Žádáme o běžné stavební povolení se standardním výkazem výměr. Od myšlenky na design & build jsme ustoupili. Ukázalo se, že to není úplně vhodné například kvůli problémům s rekonstrukcí historické budovy.
Původní návrh prostorů pro galerii se upravoval na základě požadavků Západočeské galerie. Jak se změnil?
Schodiště nebude procházet jednotlivými podlažími, ale kolem nich. V každém podlaží tak bude možné instalovat jinou výstavu, prostory budou oddělené. Mám pocit, že už jsme vyšli vstříc všem podmínkám, které si Západočeská galerie dala.
Před posledními krajskými volbami vaše hnutí STAN oznámilo, že veřejnost nechá navrhnout nový název pro objekt bývalých lázní a galerie. Už ho máte vybraný?
Zatím ne. Ale určitě s tím nadále počítáme.
Když váš kolega Josef Bernard v roce 2022 představoval záměr kraje na opravu bývalých lázní a stavbu galerie, tvrdil, že tam v té době nastupující středoškoláci budou mít maturitní plesy. To by vycházelo na letošní rok, což už zřejmě nevyjde. Máte pro dokončení další termín?
Maturitní plesy tam budou. Ale kdy to bude, budu moci říct, až poklepeme na základní kámen při zahájení stavby.
Pořád platí, že by samotná stavba měla trvat tři stavební sezony?
Předpoklad je, že potrvá 28 až 32 měsíců.
Máte nějak upřesněný odhad možné ceny? Mluví se o tom, že by mohla být přes dvě miliardy.
Zatím je odhad podle kubatury obestavěného prostoru 1,8 miliardy korun. Je to ale předpoklad z doby zhruba před třemi roky. Dokud nebudeme znát výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby, těžko můžeme říkat, kolik to bude stát.
Někteří zástupci vedení kraje připouštěli, že se v souvislosti s vysokou cenou může stavět po etapách. Nejprve dokončit rekonstrukci a úpravu historické budovy a potom postavit galerii. Připouštíte to?
Myslím, že oba objekty jsou tak propojené, že to není možné. Nedomnívám se, že by taková varianta byla výhodnější, určitě by nebyla levnější. Ten objekt se musí postavit najednou.