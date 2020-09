Požár zničil historické stroje a kočáry, škoda se odhaduje na 25 milionů

K požáru vyjíždělo devět hasičských jednotek po půl páté ráno. V době jejich příjezdu byla stodola, kde byla umístěna expozice vesnického života, ohněm zcela zasažena.

„Uvnitř shořelo několik exponátů včetně historických kočárů,“ sdělil mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.

Podle spolumajitele statku Jana Slepičky bylo v objektu kolem stovky strojů starých minimálně sto let. Nejcennější byly kočáry. „Měli jsme jich tam osm. Jejich cena se pohybuje od 50 do 100 tisíc korun za kus,“ vyčíslil Slepička. „Shořelo úplně vše. Zůstalo jen to, co bylo z kovu,“ dodal smutně.

Zda měli majitelé historické stroje pojištěné, nyní zjišťují. „Celý areál jako takový pojištěný je. Zda jsou v tom zahrnuté i věci, nevím,“ uzavřel spolumajitel.

Hasiči předběžně vyčíslili škodu na 25 milionů korun. Co bylo příčinou devastujícího požáru, nyní zjišťují. „Na místo míří služební pes na vyhledávání akcelerantů hoření,“ upřesnil Poncar.



Tušení nemá ani spolumajitel statku. Hořet začalo už mezi druhou a třetí hodinou. „Ve stodole je minimum elektroinstalace, od ní to nemohlo být,“ domnívá se Slepička.

Hasiči nasadili při zásahu celkem deset vodních proudů. Událost se obešla bez zranění.