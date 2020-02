Štěkající psi zachránili rodinu, které v noci vzplála střecha nad hlavou

Už v neděli odpoledne musela rodina volat hasiče, protože hořel komín domu. Profesionálové místo zajistili a doporučili majitelům staré zemědělské usedlosti situaci průběžně sledovat.

„Ještě o půlnoci manžel vše zkontroloval. Pak jsme si šli lehnout,“ popsala Markéta Kaprhálová. O dvě hodiny později ji však ze spánku vytrhla dvojice zlatých retrívrů, fenky Kesy a Lady.

„Zachránily nám život. Čuby zoufale štěkaly. Hned jsem věděla, že je zle. Okamžitě jsem vylítla ven z domu. Viděla jsem, že na půdě už šlehají plameny,“ pokračovala.



Nejdřív zburcovala muže, který se postaral o jejich tři děti. Ona potom volala hasiče. Vystrašená rodina se snažila co nejdříve dostat pryč z objektu.

„Vzali jsme si akorát něco na sebe. Já ještě popadla kabelku, kde mám doklady, a to bylo celé,“ líčila žena. Je přesvědčená, že fenky rodinu zachránily.



Oheň zachvátil nejen střechu výměnku, kde Kaprhálovi spali, ale přeskočil také na rozlehlou stodolu. Kvůli silnému větru navíc postupoval rychleji.

V ložnici se propadl strop, poškozený je i dětský pokoj

„Devítiletou dcerku jsme odvedli k tetě. Kluci už jsou velcí, je jim patnáct a osmnáct, takže byli s námi. V první chvíli jsem byla v šoku, popadl mě vztek,“ přiznala.



Hasiči ke staré hospodářské usedlosti v Únehli dorazili asi za dvanáct minut. Mimo jiné vynosili zevnitř nábytek a některé osobní věci. Ze stodoly vyhnali ovce.

„Všichni byli opravdu skvělí a dělali maximum. Jsem jim moc vděčná. Dokonce holčičce z jejího pokoje zachránili želvu,“ poznamenala žena.



Pomocnou ruku rodině podali také příbuzní, kteří v obci žijí. Jakmile se o události dozvěděli, nabídli zázemí. „V naší ložnici se propadl strop, jak byl po zásahu promáčený. Poškozený je dětský pokoj, taky koupelna a černá kuchyně. Před pěti lety jsme dělali nové střechy. Teď jsou v háji,“ říká žena.



Podle předběžných odhadů škody přesáhly milion korun. Ačkoli má rodina k dispozici ještě druhou obytnou část, která přiléhá k výměnku, nemůže se do ní zatím vrátit.

„Nesmíme topit ani pouštět elektřinu. Než to dáme do pořádku, bude to trvat měsíce. Byla to nejhorší noc v mém životě. Ale nejdůležitější je, že jsme v pořádku,“ zdůraznila.