Blížejovem se prohnala blesková povodeň. Místy napršelo až 100 milimetrů

Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) napršelo na Šumavě a v podhůří Českého lesa za 24 hodin až 75 milimetrů srážek. V okolí Horšovského Týna dokonce zřejmě až 100 milimetrů. Déšť zvedl i hladiny několika toků, druhý povodňový stupeň platí na Radbuze ve Staňkově na Domažlicku.

Hnědá voda z polí se valila přes Blížejov, vtekla do obou rybníků, které přetekly, a pokračovala dál obcí. Říčka Zubřina, kterou jde jindy podle místních obyvatel přeskočit, se nyní rozlila až do šíře 200 metrů. Voda se dostala do několika domů a dvorů, zasažen byl i dům s pečovatelskou službou.

Podle starosty Blížejova Jiřího Červenky začalo pršet v úterý kolem šesté hodiny odpoledne a průtrž mračen trvala zhruba dvě hodiny.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) @CHMUCHMI 👀Na profilu Staňkov na Radbuze byl před chvílí překročen 2. SPA. Řeka zatím stále stoupá a není vyloučeno ani krátkodobé dosažení 3. SPA.



💧Vzedmutí toku je způsobeno trvalým a intenzivnějším deštěm, v okolí Horšovského Týna napršelo za uplynulých přibližně 15 hodin dle…

V obci už včera zasahovali hasiči, s odčerpáváním vody pomáhají i dnes. Redaktor MF DNES, který je dnes ráno na místě, hlásí, že zde pracuje kolem třiceti hasičů. Pomáhají například jedné obyvatelce, která má vodu ve sklepě. „Je tu špatně udělaná kanalizace. Už jsem velkou vodu zažila jednou v roce 2009. Na polích je zasetá kukuřice, a to je špatně,“ myslí si žena.

Další z místních obyvatel dodal, že podloží je v Blížejově hodně jílovité. Nezpevněná usazená hornina se při deštích snadno odplaví.