Kraj kvůli covidu proškrtal jízdní řády, autobusy jezdí jako o prázdninách

V plzeňské městské hromadné dopravě nejezdí školní spoje od začátku minulého týdne.

„První březnový týden jsme se snažili školní spoje zachovat i přes uzavření škol a školských zařízení, aby lidé na změnu přecházeli postupně a aby byla možnost sladit změny s komplexní změnou v jízdních řádech. Ta byla plánovaná na neděli 7. března,“ informoval v pátek náměstek hejtmanky pro dopravu Pavel Čížek. Dodal, že škrty se týkají spojů, které objednává Plzeňský kraj.

Školní spoje jsou v celém kraji zrušené do odvolání. V okresech Plzeň-jih, Plzeň-sever a Plzeň-město nyní začaly jarní prázdniny.

V závěru minulého týdne se objevily v trolejbusech a autobusech Plzeňských městských dopravních podniků pásky natažené většinou za první řadou sedadel, které znemožňují přístup cestujících k řidičům. Dopravce o tom informoval na Facebooku.

Opilí cestující v trolejbusu Přestupková komise bude projednávat případ dvou mužů, kteří si v neděli v podvečer pod vlivem alkoholu odmítali nasadit respirátory v plzeňském trolejbusu. Když jim řidič řekl, ať si tedy vystoupí, odmítli to. Údajně mu začali nadávat a vynucovali si, aby jel dál. Respirátory si nasadili při příjezdu strážníků. Když pak s nimi hlídka řešila problém na chodníku, muži si roušky zase stahovali. Ač byl z dvojice silně cítit alkohol, dechovou zkoušku odmítli, řekla mluvčí strážníků. (pek)

„Týká se to autobusů a trolejbusů, které nemají plně uzavřenou kabinu řidiče. Je to bezpečnostní opatření, cestující v takových vozech nemohou použít pro výstup nebo případný nástup přední dveře,“ vysvětlili dopraváci. Stejně se snažili zvýšit ochranu svých řidičů před nákazou už v loňském roce.

V krajské i městské dopravě nadále zůstává v platnosti povinnost používat ve vozech ochranu úst a nosu respirátorem minimálně třídy FFP2.

V sobotu navíc skončil provoz vlaků vypravovaných především pro dopravu turistů. „Vzhledem k omezení pohybu obyvatel v rámci katastru obce je není možné využívat. Jde například o spoje Plzeň - Železná Ruda - Alžbětín a zpět. Ty by za běžného režimu byly objednané pouze do 14. března, jejich provoz by stejně skončil o týden později,“ doplnil Pavel Čížek.

Západní expresy jezdí zase do Domažlic

Společnost POVED, která je organizátorem veřejné dopravy v Plzeňském kraji, od pátku obnovila provoz všech vlaků na lince Ex6 mezi Plzní a Domažlicemi. Jde o Západní expresy, které podle jízdního řádu mají pendlovat mezi Prahou, Plzní, Domažlicemi a bavorským Mnichovem.

„Je povolena vnitrostátní doprava, mezistátní je zakázaná až do odvolání,“ uvedli pracovníci společnosti POVED.



Západní expresy nejezdí do Německa od 14. února, zrušené byly v úseku mezi Mnichovem a Plzní. Od 14. února Německo až na výjimky uzavřelo hranice s Českou republikou a Rakouskem. Důvodem omezení byly prudce stoupající počty nemocných a šíření dalších mutací onemocnění covid-19 v obou zemích sousedících s Německem.

Spoje škrtá na svých linkách i společnost ČSAD Autobusy Plzeň. Několik jich nově nevyjelo na trasu mezi Plzní a Domažlicemi, u příměstských linek z Plzně do Tlučné nebo Vejprnic nejezdí školní spoje.



„Přerušený je provoz linky Plzeň - Karlovy Vary a odkládá se zahájení provozu cyklobusu z Plzně přes Rožmitál pod Třemšínem do Příbrami. Přerušený je i provoz nočních víkendových linek N55 Plzeň - Nýřany, N91 Plzeň - Přeštice a N92 Plzeň -Blovice. Po dohodě s objednavateli předpokládáme obnovení jejich provozu nejdříve v červnu,“ uvedl mluvčí dopravní firmy.