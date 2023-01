V kraji se loni narodilo méně dětí, může za to covid, krize i válka

Znamená to pokles porodnosti v kraji o 8,3 procenta. Jde o nejnižší počet narozených dětí za devět let zpátky. „Na výboru České gynekologické porodnické společnosti jsem mluvil s kolegy z Prahy a pokles počtu porodů je realitou všude,“ sdělil přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni Jiří Presl.

„Vliv má covid, krize i válka. Lidé do této doby zřejmě nechtějí přivádět děti,“ poznamenal ředitel Mulačovy nemocnice Jaroslav Zimmermann.

Největší úbytek zaznamenala právě soukromá Mulačova nemocnice patřící do skupiny Privamed. Tam se narodilo 717 miminek. Bylo to meziročně o 147 méně, což znamenalo 17procentní snížení. Nemocnice přitom ještě loni hlásila nárůst počtu narozených dětí o tři procenta. A to i přesto, že celý kraj hlásil mírný pokles narozených dětí.

„U nás byl pokles sice největší, ale evidovali jsme přes 700 porodů, což je o 300 víc, než když Privamed nemocnici převzal. Na druhou stranu Klatovy jako velikánská nemocnice měla asi 740 narozených dětí, takže našich 717 není hanba. Nad důvody poklesu se ale samozřejmě zamýšlíme, chceme s ním bojovat, trend nás netěší, protože po rekonstrukci porodních sálů v roce 2019 jsme dosáhli téměř 940 porodů,“ uvedl Zimmermann.

Připomněl, že nemocnice pokračuje v rekonstrukci pokojů, což přispěje k dalšímu zvýšení komfortu budoucích maminek a snad ke zvýšení počtu porodů.

Primářka novorozeneckého oddělení Hana Tobrmanová uvedla, že nemocnice loni přilákala uprchlice z Ukrajiny, které u Mulačů přivedly na svět 22 dětí.

Tradičně nejvíc narozených ohlásila Fakultní nemocnice (FN) v Plzni, kde přišlo na svět 3 144 dětí. Jedná se o meziroční pokles o 5,8 procenta. Ve FN se narodilo téměř 60 procent dětí, které loni v kraji přišly na svět, rok předtím to bylo 58 procent. „Držíme si standard přístrojového vybavení i zkušeností, modernizujeme, vizuálně to tu bude vypadat ještě lépe. Za poslední půlrok jsme zavedli mnoho drobných novinek, například jogurtovače,“ nastínil Presl.

Připomněl i to, že k dosažení nejlepších čísel v kraji přispělo i to, že FN je spádovou nemocnicí pro komplikované porody, ale i to, že zde ve větší míře loni rodily ukrajinské uprchlice.

Domažlice a Klatovy nabízejí švédské stoly

Zhruba na krajském průměru jsou Nemocnice Plzeňského kraje, kde se loni narodilo 1 398 dětí, což bylo meziročně o 134 dětí méně. Jde tedy o snížení o 8,7 procenta.

Krajské porodnice se rodičky snaží lákat různými bonusy a výhodami. „V loňském roce například začala porodnice v Domažlicích dávat všem rodičkám poukázku na libovolný nákup v lékárně v hodnotě 1 000 korun. Je to především poděkování za důvěru, ale také chceme rodičům zjednodušit pořízení prvního vybavení a lékárenského sortimentu pro miminko,“ vysvětluje primář gynekologicko-porodnického oddělení Domažlické nemocnice Dušan Kolařík.

Domažlická a Klatovská porodnice dále nabízí od prosince všem rodičkám kromě standardního stravování i takzvané švédské stoly, kdy si ženy mohou během dne i noci vzít ze speciálních bufetových pultů a chladniček cokoli na co mají právě chuť.

„K dispozici jsou různé druhy pečiva, ovoce, šunka, jogurty, tvarohové či smetanové dezerty, cereálie, mléko, sýry, džemy, med, ovocné nebo bylinkové čaje i káva,“ popisuje vrchní sestra klatovské gynekologie Markéta Burešová.

Zajímavé je, že k poklesu porodnosti dochází v době, kdy se v kraji zvyšuje počet obyvatel. Podle posledních výsledků Českého statistického úřadu žilo na území Plzeňského kraje k 30. červnu 2022 celkem 579 941 obyvatel. Za šest měsíců tak počet obyvatel vzrostl o 1 234. Nárůst byl způsoben převyšujícím počtem přistěhovaných nad vystěhovanými, a to o 1 962 lidí.