Porod na Štědrý den. Žena nestihla dojet do nemocnice, porodila v sanitce

Když na ženu z Nepomucka přišly porodní bolesti, sedla s mužem do auta a jeli do porodnice v Plzni. Tam ale nedojeli.

Vítězslav Sladký z vedení Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje řekl, že osobní auto s rodičkou mířilo do Plzně, ale dojelo od Nepomuku jen do šest kilometrů vzdálených Měcholup. „Tísňová linka na operačním středisku se rozezněla 49 minut po půlnoci. Rodiče v žádném případě neplánovali domácí porod, ale do porodnice v Plzni už nestačili dojet. Raději zastavili a požádali záchrannou službu o pomoc,“ vysvětlil Sladký.

Rodičce na pomoc vyrazili záchranáři z Nepomuku a Vlčic. Záchranáři rodičku naložili do sanitního vozu a vyrazili směrem k porodnici. Jenže holčička se rozhodla, že na svět přijde mnohem dříve.

Hodiny v sanitce ukrojily ze Štědrého dne jednu hodinu a 11 minut, když se sanitkou rozezněl pláč novorozence. Z Měcholup ujeli záchranáři s rodičkou jen osm kilometrů.



„Malá Nikolka se začala drát na svět u Seče, ke spontánnímu porodu došlo přesně v 1:11 hodin. Z Plzně pro novorozence okamžitě vyjela sanita s převozovým inkubátorem, všechny tři výjezdové skupiny transportovaly osmatřicetiletou maminku i se zdravou holčičkou do Fakultní nemocnice v Plzni,“ uzavřel šťastný příběh z noci nastávajícího štědrého dne Vítězslav Sladký ze Záchranné služby Plzeňského kraje.