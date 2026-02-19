Běsnící muž stříkal slzný plyn, před policisty pak skočil ze sedmého patra

  14:44,  aktualizováno  14:44
Psychicky nemocný muž ve čtvrtek běsnil v bytě panelového domu v plzeňské části Bolevec. K agresivnímu pacientovi přivolala policejní hlídku posádka záchranky, poté, co na linku 155 oznamovatel upozornil na zhoršující se psychiku muže. Ten se ale podle informací iDNES zasahujícím policistům vysmekl a skočil z okna. Pád ze sedmého patra nepřežil.
Ve středu ráno se v Plzni stala tragédie. Z okna v pátém patře nejprve vypadla...
Zvětšit fotografii

ilustrační snímek | foto: MF DNES

K případu vyjížděla sanita a policisté ve čtvrtek po poledni. Jak zjistil a redakce iDNES.cz, asi čtyřicetiletý muž se choval agresivně a po bytě stříkal slzný plyn.

„Zabýváme se případem pádu muže z okna. Ten na místě zemřel. Kriminalisté vyšetřují veškeré okolnosti této události,“ řekla k tragickému případu policejní mluvčí Dagmar Mifková.

Opilá žena spadla z paneláku na střechu kotelny, v nemocnici bojuje o život

Jak se podařilo zjistit, agresivní muž se zasahujícím policistů vysmekl, otevřel okno a vyskočil ze sedmého patra.

„Náš lékař musel konstatovat exitus pro zranění neslučitelná se životem,“ uvedla mluvčí plzeňské záchranky Andrea Divišová.

Posádka záchranky na místě ošetřila jednoho policistu, který byl zasažený pepřovým sprejem. „Následně jsme jej transportovali do zdravotnického zařízení,“ dodala Divišová.

Autor: