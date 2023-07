Pětice lupičů vyrazila v noci dveře od bytu a okradla muže, stíhá je policie

15:50

Kriminalisté obvinili z loupeže a z porušování domovní svobody pět mužů ve věku od 21 do 28 let, kteří v noci na neděli vyrazili dveře do jednoho z bytů v Plzni. Vtrhli dovnitř, fyzicky napadli dva muže, kteří uvnitř spali, a ukradli věci za zhruba 50 tisíc korun.