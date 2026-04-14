Útok podomácku vyrobeným nožem. Policie řeší pokus o vraždu ve věznici

  8:24,  aktualizováno  9:17
Policisté vyšetřují od pondělního večera pokus o vraždu mezi odsouzenými v plzeňské věznici. „Dnes budou ve věci probíhat mimo jiné procesní úkony se zainteresovanými osobami,“ napsali policisté v úterý ráno na síti X. Podle informací iDNES.cz útočil jeden vězeň na druhého podomácku vyrobeným nožem.
Interiér plzeňské věznice na Borech (3. září 2024) | foto: Martin Polívka, MF DNES

„Od včerejšího dne se zabýváme zvlášť závažným zločinem vraždy ve stadiu pokusu,“ informovala krajská policejní mluvčí Pavla Burešová.

K incidentu došlo mezi odsouzenými. Mluvčí krajské záchranné služby Luboš Bouček řekl, že záchranáři v pondělí ve věznici nezasahovali. Situaci vyřešili dozorci sami.

Bližší informace policie k případu nesdělila. „Případ, kterým se zabývají krajští kriminalisté, je v současné době ve fázi prověřování, tudíž k němu prozatím není možné sdělit bližší informace,“ sdělila krátce Burešová.

Podle informací iDNES.cz byl útočníkem 28letý muž, který napadl podomácku vyrobeným nožem o 24 let staršího spoluvězně. Ten skončil v nemocnici se zraněním, které ho ale neohrožovalo na životě.

Jedná se již o druhý případ pokusu o vraždu v káznici v dubnu. Na začátku měsíce v Kynšperku nad Ohří na Sokolovsku jednačtyřicetiletý vězeň bodl jiného trestance příborovým nožem do hlavy. Vážně zraněného o šest let staršího vězně přepravil do nemocnice vrtulník.

Loni v říjnu se v plzeňské věznici stala vražda. Osmadvacetiletý vězeň tam uškrtil čtyřiačtyřicetiletého spoluvězně.

