Bývalý šéf pojišťovny se verdikt za podvod nedozvěděl, našli ho v bezvědomí

Kauzou se škodou přes 50 milionů korun a desítkami tisíc stran spisů se soudci zabývají už čtyři a půl roku. Podle obžaloby bývalý ředitel plzeňské pobočky Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Josef Cibulka kryl fiktivní zdravotnické výkony lékaře Zbyška Urbana. Ten mu na oplátku nosil obálky s penězi.

Ve středu začali soudci vyhlašovat rozsudek, což byl úkon naplánovaný kvůli množství skutků na tři dny. Josef Cibulka se ovšem - jak bývá zvykem - hned po zahájení vyhlašování rozsudku dozvěděl, že jej soudci uznali vinným.

Pak začal pro soudce mnohahodinový maraton čtení jednotlivých případů. Protože ale v jeden den neobsáhl zdaleka všechny, pokračovat chtěl i ve čtvrtek, kdy byla naděje, že se pročte k výši trestu.

Jenže k tomu už nedošlo. Advokát ve čtvrtek ráno řekl, že obžalovaný je v nemocnici. „Před chvílí mi volala manželka klienta, že jej nalezla v noci v bezvědomí na zahradě. Přivolala záchrannou službu, ta jej převezla do nemocnice. Měl by být na jednotce intenzivní péče,“ vysvětlil advokát.

V pátek informaci doplnil, že Cibulka je hospitalizovaný v Klatovské nemocnici a není schopen se účastnit soudního jednání. Souhlas s tím, aby vyhlašovali v jeho nepřítomnosti, advokát nedostal.

Podle zákona není proto možné v kauze pokračovat a jednání bylo odročeno na neurčito.

Soudce odešel jinam, kauzu to může vrátit na začátek

Aby toho nebylo málo, předseda senátu, který případ řeší, je od soboty soudcem u jiného soudu. Po uzdravení Cibulky tak hrozí, že případ budou řešit soudci v jiném složení a že celé obsáhlé jednání včetně důkazů a výslechů se bude muset opakovat.

Může ale nastat druhá varianta, která předsedovi senátu, jenž odchází jinam, povolí, aby byl dočasně přidělen k plzeňskému krajskému soudu jen na vyhlášení rozsudku.

Nejdřív státní zástupce obžaloval z podvedení zdravotní pojišťovny o mnoho milionů lékaře Zbyška Urbana. Když byl na podzim 2016 odsouzen do vězení na sedm let, začal Urban u odvolacího soudu popisovat propojení s šéfem z pojišťovny.

Jak mu v obálkách nosil nejdříve sto tisíc jednou za čtvrt roku, později každý měsíc a před provalením případu už každý měsíc dvě stě tisíc korun. Po této výpovědi policie začala stíhat i Cibulku, a případ se vrátil k plzeňskému soudu.

„Je nereálné, abych švindloval. Nemohl jsem ovlivňovat ani kontrolní činnost, to bych musel za každým revizním lékařem. To si vůbec nedokážu představit. To by se hodně rychle provalilo,“ tvrdí od počátku Cibulka.

Oběma obžalovaným hrozily až desetileté tresty. Trestní stíhání Zbyška Urbana soud loni zastavil, protože lékař zemřel.